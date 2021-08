Le Grand Prix du Japon de formule 1 est de nouveau annulé

Le Grand Prix de formule 1 du Japon a été rayé du calendrier pour une deuxième année de suite, mercredi, après des discussions entre le gouvernement nippon et les promoteurs de la course automobile.

La course devait avoir lieu le 10 octobre, sur le circuit de Suzuka, entre les Grands Prix de Turquie et des États-Unis.

La décision a été prise par le gouvernement japonais en raison de toutes les difficultés causées par la pandémie au pays, a déclaré la F1 par communiqué. Nous travaillons actuellement sur la refonte du calendrier et nous annoncerons les modifications dans les prochaines semaines.

Cette décision d'annuler le GP du Japon crée un autre trou dans la portion asiatique du calendrier de la F1, après les annulations des Grands Prix d'Australie et de Singapour, ainsi que le report indéfini de celui de Chine à Shanghai.

L'an dernier, les annulations et les reports de courses ont fait en sorte que la saison ne s'est mise en branle qu'en juillet et a été compressée à 17 courses disputées jusqu'en décembre.

La F1 a prouvé cette année, tout comme en 2020, qu'elle peut s'adapter et trouver des solutions dans ces temps incertains. Nous sommes heureux de l'intérêt démontré par plusieurs endroits pour accueillir un événement de F1 cette année et dans l'avenir , a poursuivi la F1.

Le calendrier est disputé en majeure partie en Europe et en Asie et devait compter 23 courses selon les plans originaux. Le Grand Prix de Montréal a notamment été annulé et remplacé par celui de Turquie.

La 11e course de la saison a été tenue le week-end dernier en Hongrie. La course chaotique a été remportée par le Français Esteban Ocon, devant le Britannique Lewis Hamilton.

Le gouvernement japonais est allé de l'avant avec les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, reportés d'un an en raison de la COVID-19.

Les cas d'infections ont triplé dans la mégapole nippone pendant les 17 jours des JO, qui se sont terminés le 8 août dernier. Les experts médicaux ont toutefois déclaré que ces hausses de cas n'étaient pas directement liées à la tenue des Jeux.

Les Jeux paralympiques seront tenus à huis clos du 24 août au 5 septembre.