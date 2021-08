Le CF Montréal et Clément Diop mettent un terme à leur association

Clément Diop ne protégera plus le filet du CF Montréal. Le gardien de 27 ans et son club ont choisi de résilier l’entente qui les unissait, mardi.

Diop n’a plus joué depuis un verdict nul de 0-0 contre le D.C. United, le 23 juin dernier, un match qu’il avait essentiellement terminé sur une seule jambe puisqu’il avait subi une blessure quand il ne restait plus de changements. Le Français d’origine sénégalaise était de retour sur le banc des remplaçants lors des deux derniers matchs.

Le gardien n’était toutefois pas à l’entraînement, mardi matin. La veille, il s’était rendu sur le terrain à la toute fin de la séance pour prendre part à des exercices en solitaire.

Laissé libre par le Galaxy de Los Angeles après la saison 2017, Diop avait été sélectionné par l’équipe montréalaise lors d’un des nombreux repêchages de la MLS. L’Impact d’alors lui avait fait signer une entente le 9 janvier 2018, et Diop s’était emparé du poste de gardien titulaire lors de la saison 2020.

La cage du CF Montréal est désormais entre les mains des Montréalais James Pantemis et Sebastian Breza, les deux seuls gardiens inscrits en première équipe. Un autre gardien québécois, Jonathan Sirois, a signé un contrat professionnel avec le club, mais il est actuellement en prêt au Valour FC, dans la Première ligue canadienne.

Pantemis a joué huit matchs après la blessure de Diop, puis Breza a pris la relève pour les deux plus récentes rencontres du CF Montréal puisque son collègue a dû être soumis au protocole de la COVID-19 de la ligue.

On s’adapte aux qualités, que ce soit le gardien ou les joueurs à côté, a souligné le défenseur Rudy Camacho, mardi, avant l’annonce du départ de Diop. Chacun a des qualités différentes. Seb dirige bien la défense, il parle beaucoup, il essaie de donner beaucoup d’indications puisqu’il voit tout le jeu de derrière. On essaie de le mettre en confiance. C’est notre rôle aussi. Seb n’a pas l’occasion de jouer beaucoup. Aujourd’hui, il l’a, et on est content pour lui. Ça ne change pas. On essaie de bien faire les choses, de le mettre en confiance afin qu’il nous apporte un plus dans chaque match.

Selon toute vraisemblance, Breza demeurera le gardien partant mercredi, en Ohio, lorsque le CF Montréal affrontera le FC Cincinnati.