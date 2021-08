Jakobsen le revenant remporte la 4e étape du Tour d'Espagne

Fabio Jakobsen a remporté mardi la quatrième étape de la Vuelta entre El Burgo de Osma et Molina de Aragon, à l'issue de laquelle Rein Taaramäe a conservé son maillot rouge, malgré une chute dans le final.

Le coureur de la Deceuninck Quick Step, qui s'est emparé du maillot de meilleur sprinteur par la même occasion, s'est imposé au terme d'un sprint massif, devant le Français Arnaud Démare (Groupama FDJ) et le Danois Magnus Cort Nielsen.

Le Néerlandais de 24 ans est un revenant. En août 2020, il avait été victime d'une grave chute sur le sprint de la première étape du Tour de Pologne. Son compatriote Dylan Groenewegen l'avait envoyé dans les barrières et Jakobsen avait vu son pronostic vital engagé en raison d'un violent traumatisme crânien et d'une fracture du palais.

Il n'avait signé son retour qu'au mois d'avril au Tour de Turquie, avant de gagner deux étapes à celui de Wallonie au mois de juillet.

C'est un rêve devenu réalité. Après ma chute, ça a été un parcours difficile pour revenir. Beaucoup de gens ont cru en moi, c'est un peu leur victoire , a dit Jakobsen à l'arrivée.

Arnaud Démare, de son côté, avait abordé le dernier kilomètre dans une position idéale, placé derrière son pilote italien Jacopo Guarnieri. Mais il a été dépassé par le Néerlandais dans les cinquante derniers mètres.

J'y ai vraiment cru. Je me voyais gagner, mais Jakobsen est arrivé comme une balle derrière. Il était super fort , a reconnu le Français.

Après une décevante 14e place lors de la deuxième étape remportée à Burgos par le Belge Jasper Philipsen, le natif de Beauvais attend toujours son premier succès à la Vuelta, pour sa première participation à l'épreuve.

Rein Taaramäe a, de son côté, connu une journée tranquille jusqu'aux derniers coups de pédale de cette quatrième étape.

Dès les premiers hectomètres, l'Estonien a vu s'échapper un trio 100 % espagnol composé de Joan Bou (Euskatel Euskadi) et des deux coéquipiers de Burgos BH, Carlos Canal et Angel Madrazo. Ce dernier, déjà relégué à 7 min 25 s de Taaramäe mardi matin, était le mieux placé au classement général et ne représentait aucun danger pour le maillot rouge.

À deux kilomètres de l'arrivée, il est tombé, visiblement déséquilibré par une vague dans le peloton. Il s'est relevé au bout de quelques secondes et a rejoint l'arrivée, sans trop de difficulté visiblement. Il a été comptabilisé dans le même temps que le reste du peloton et conserve donc la tête du général devant le Français Kenny Elissonde (25 s) et le Slovène Primoz Roglic.

Mercredi, la cinquième étape de 184,4 km entre Tarancon et Albacete permettrait à l'Estonien de conserver sa tunique un jour de plus. La victoire devrait se jouer au sprint, car le parcours ne présente aucune difficulté répertoriée au classement de la montagne.