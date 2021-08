Naomi Osaka renoue péniblement avec les médias

Il s’agissait d’une première conférence de presse de la WTA pour la joueuse de tennis japonaise depuis son retrait de Roland-Garros au printemps dernier. L’organisation du tournoi parisien l’avait mise à l’amende pour avoir refusé de s’entretenir avec la presse.

La numéro 2 mondiale avait alors expliqué être aux prises avec des problèmes de santé mentale et que ces rencontres avec les médias généraient chez elle beaucoup d’anxiété.

Lundi, dans un entretien où il a notamment été question des Jeux de Tokyo et de préparation mentale, Osaka a faibli après avoir répondu à une question sur sa relation compliquée avec les médias.

Tu n’es pas folle à l’idée de composer avec nous, particulièrement dans ce format. Toutefois, tu as beaucoup d’intérêts qui sont bien servis par les médias. Comment fais-tu pour trouver un équilibre entre les deux? a demandé Paul Daugherty, un journaliste du Cincinnati Enquirer.

La joueuse de 23 ans lui a demandé deux fois de clarifier sa question, mais a insisté pour lui répondre.

Depuis que je suis jeune, il y a beaucoup d’attention médiatique sur moi et je crois que c’est aussi en raison de mes origines , a répliqué la joueuse, dont la mère est Japonaise et le père Haïtien.

Je n’y peux rien si certains de mes gazouillis ou propos génèrent beaucoup d’articles… Mais je dirais que je ne sais pas vraiment comment trouver un équilibre là-dedans. J’essaie de comprendre comment faire en même temps que vous. Une citation de :Naomi Osaka

Une autre journaliste l’a ensuite interrogée sur sa préparation en vue de la saison sur surface dure, et sur sa promesse de donner sa bourse pour aider à la reconstruction en Haïti après le récent tremblement de terre. Osaka est restée silencieuse, a enfoncé sa casquette sur ses yeux et s’est mise à pleurer.

Le modérateur a annoncé une pause et la joueuse a quitté la salle. Elle est revenue quelques minutes plus tard pour terminer la conférence de presse.

Intimidation

Peu après, l’agent Stuart Duguid n’a pas tardé à venir à la rescousse de sa joueuse.

L’intimidateur du Cincinnati Enquirer est le parfait exemple pourquoi la relation entre les joueurs et les médias est si mauvaise , a déclaré Duguid à Reuters.

Tout le monde qui participait à ce Zoom est d’accord pour dire que son ton n’était pas le bon et que son objectif principal était d’intimider. C’est un comportement épouvantable.

Et cette insinuation que Naomi doit ses succès à l’extérieur des courts aux médias est un mythe. Ne soyez pas si complaisant.

Daugherty a répondu au camp Osaka par le biais d’une chronique  (Nouvelle fenêtre) (texte en anglais). Il a qualifié la réponse de la joueuse d’honnête, de réfléchie, et d’incomparable avec toutes celles reçues en 34 ans à couvrir le sport à Cincinnati .

Il a également salué les nombreux engagements d’Osaka, dont celui de mettre en lumière les problèmes de santé mentale dont souffrent parfois les athlètes. Il estime toutefois qu’elle n’a pas les qualités requises pour assumer pleinement son rôle de porte-étendard.

Osaka n’a pas demandé à être une porte-parole pour la santé mentale ou une militante bruyante et visible pour la justice sociale. Mais elle a accepté les deux rôles. Le problème, c’est qu’elle n’est faite pour aucun des deux. C’est une introvertie dont les succès au tennis l’ont amené au sommet de l’espace public. Une citation de :Paul Daugherty, journaliste au Cincinnati Enquirer

Santé mentale

En marge de ses retraits des tournois de Roland-Garros et de Wimbledon, Osaka a levé le voile sur ses problèmes de dépression qui l’accablent depuis quelques années.

Après son élimination aux Jeux de Tokyo, où elle a eu l’honneur d’allumer la vasque olympique lors de la cérémonie d’ouverture, elle a révélé avoir beaucoup de difficultés à composer avec la pression et les attentes énormes envers elle.

L'athlète n’hésite pas à utiliser ses plateformes pour attirer l’attention sur les problèmes de santé mentale. Elle a d’ailleurs indiqué, lundi, avoir l’appui de plusieurs athlètes.