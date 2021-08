Jeux de Paris : Nick Nurse reste à la tête de l'équipe canadienne de basketball

Nurse n’a pu s'empêcher à plusieurs moments de regarder les Jeux de Tokyo en s'imaginant la formation canadienne participer au tournoi olympique.

La continuité, l'engagement et la culture de l'excellence comme moteurs principaux chez les équipes qui se sont rendues au Japon l’ont conduit à d'importantes conversations avec ses joueurs. Il aimerait un engagement similaire de la part des meilleurs basketteurs canadiens.

Nous pensons que pour arriver là où nous allons, nous devons définir un engagement de trois ans - d'aujourd'hui à Paris-2024 - et les joueurs doivent décider si oui ou non ils sont partants. Nous devons définir ce qui les attend de l'autre côté, et comment nous allons nous investir dans ce processus.

Une citation de :Nick Nurse, entraîneur-chef de l'équipe masculine de basketball