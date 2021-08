La progression des jeunes comble le CF Montréal

La victoire de 2-1 du CF Montréal contre les Red Bulls de New York , samedi, aura servi à confirmer la progression de deux des nombreux projets chers à l’état-major du club.

Le Québécois de 22 ans Mathieu Choinière, titularisé pour la huitième fois dans les neuf dernières rencontres de son équipe, n’a pas été buteur ou passeur décisif, mais il a réalisé un autre match remarquable dans ce rôle de défenseur latéral qu’il apprivoise toujours.

En revanche, l’attaquant nigérian Sunusi Ibrahim, qui fêtera ses 19 ans en octobre, a finalement marqué son premier but dans l’uniforme montréalais, d’une tête qui le faisait paraître bien plus grand que les 168 cm qu’on lui accorde – peut-être généreusement.

Les performances des deux joueurs s’inscrivaient bien dans un collectif qui méritait peut-être une victoire plus nette que celle récoltée sur le fil, après une loufoque suite de tirs de pénalité (on y reviendra). Elles suggèrent certainement que le groupe d’entraîneurs sait naviguer entre la recherche des résultats et le travail de formateur qui fait mûrir des talents.

Les entraîneurs prennent souvent les joueurs individuellement pour communiquer, pour donner de petits conseils, a indiqué Choinière. Mais quand tout le groupe est ensemble, ils font quand même passer les messages à tout le monde. Le groupe vit super bien ensemble, justement grâce au personnel qui amène une bonne énergie avec tout le monde. Ça devient facile pour tout le monde d’être concentré et de travailler dans la bonne énergie chaque matin.

Wilfried Nancy avait besoin de distiller cette énergie après la pire séquence de la saison de son équipe, qui avait récolté un maigre point en cinq matchs avant la visite des anciens MetroStars – le club de soccer, pas les trophées – au stade Saputo.

Lundi, Nancy a transmis à ses joueurs sa fierté tirée du match du week-end. La fierté d’avoir mis en œuvre les consignes. La fierté d’avoir pris des risques. La fierté d’avoir montré une envie de bien faire les choses.

À la lumière de ses propos au sujet de Choinière et d’Ibrahim, ce sont là des caractéristiques que les deux petits , comme il les appelle, affichent depuis belle lurette.

Le petit Mathieu, c’est la flexibilité tactique dans le jeu. […] Je peux l’utiliser dans plusieurs positions quand je cherche une option tactique, a souligné Nancy. Il fait ce qu’il sait faire. Il a fait encore un bon match dans un poste différent. À D.C., il a joué au milieu de terrain, et on a pu voir sa palette quand il joue là. […] Le dernier match, c’était pareil : il arrivait à se projeter vers l’avant quand il faut, il amène sa sérénité et sa qualité technique. Maintenant, je veux qu’il prenne encore plus de risques.

La progression de Mathieu Choinière de l'académie aux professionnels Photo : Associated Press / Mark Humphrey

Quand on prend du recul, ce que le petit Sunusi fait à son âge comme attaquant, avec son profil, c’est un joueur assez complet par rapport à son potentiel, même s’il y a encore beaucoup de travail à faire, a poursuivi Nancy. Je suis très confiant pour lui. C’est aussi pour ça que je fais ce métier : j’aime voir l’être humain et le joueur progresser. […] Je sais qu’à son âge, il y aura des erreurs. Mais il croit en lui. Ça fait partie de son apprentissage. Il faut des résultats, mais je compte sur lui pour la fin de saison et pour le futur.

La quête des résultats se poursuivra ce mercredi, à Cincinnati (3-7-7, 16 points), contre une équipe en théorie plus faible que le CF Montréal (7-7-5, 26 points), mais qui a l’habitude de lui donner du fil à retordre.

Les Montréalais voudront continuer dans le chemin déjà tracé contre New York, aurait sans doute écrit le seigneur de La Palice s’il était encore parmi nous. Wilfried Nancy souhaitera surtout que ses hommes affichent le même degré d’initiative, ce qu’il les avait défiés de faire après le récent match nul à Washington.

Notre façon de jouer est claire et définie, pas de soucis avec ça. Mais je veux un groupe moins nice, plus agressif, qui fait preuve d’un peu plus de vice. C’est encore l’apprentissage pour certains joueurs qui n’ont jamais eu autant de minutes, mais il faut savoir gérer les momentums. Il faut être prêt, activer son cerveau pour avoir la bonne décision au bon moment, avec le ballon ou sans le ballon. […] À leur niveau, je ne suis pas l’entraîneur qui va leur dire qu’il faut se battre, mettre le pied, c’est la moindre des choses.

Il faut parfois un petit rappel, tout simplement.

En rafale

Cette suite de tirs de pénalités, donc.

Avec la double reprise de la tentative de Bjorn Johnsen – par Mason Toye puis par Victor Wanyama, enfin buteur –, on en venait presque à oublier la mésentente survenue avant que ne s’exécute le Norvégien, qui s’est disputé avec Toye pour s’occuper du tir devant un Djordje Mihailovic médusé.

Un brin de chicane qui, visiblement, s’est estompé sans grand boom (désolé).

Bjorn a parlé avec le groupe, tout est rentré dans l’ordre, a assuré Nancy. Ce qui m’intéressait, c’était de leur faire comprendre que ce qui s’est passé dans la décision de prendre le tir de pénalité, ça renvoyait une image comme s’il n’y avait pas une bonne chimie dans le groupe, ce qui est totalement faux. Ça se voit dans le contenu des matchs que l’on fait. C’est une bonne leçon pour Bjorn et pour tout le monde.

Toye, par ailleurs, n’était pas sur le terrain lundi, lui qui a été touché à l’épaule dans les toutes dernières secondes du match de samedi pendant qu’il protégeait le ballon près du poteau de coin. L’attaquant a subi un examen d’imagerie par résonance magnétique dont on ignore toujours les résultats.

Romell Quioto (jambe), Lassi Lappalainen (aine) et Ahmed Hamdi (blessure non divulguée), en revanche, y étaient, mais les trois blessés se sont exercés en solitaire. Le gardien Clément Diop, qui était parmi les remplaçants lors des deux dernières rencontres, n’était pas du groupe principal, mais il s’est rendu sur le terrain à la fin de la séance pour des exercices en solo.