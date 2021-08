Carli Lloyd, joueuse emblématique du soccer américain, annonce sa retraite

Carli Lloyd, probablement la joueuse la plus marquante de l'histoire de l'équipe nationale féminine de soccer des États-Unis, et certainement l'une des plus grandes joueuses du monde, a annoncé sa retraite lundi.

Chaque jour où j'entrais sur le terrain, je jouais comme si c'était mon dernier match. Je n'ai jamais rien voulu tenir pour acquis, surtout sachant à quel point il est difficile d'atteindre le sommet, mais encore plus difficile de rester au sommet aussi longtemps , a-t-elle mentionné dans un communiqué de US Soccer.

L’Américaine de 39 ans met fin à une carrière internationale historique qui a commencé en juillet 2005 lorsqu'elle a fait ses débuts à 23 ans contre l'Ukraine, à Portland, en Oregon. Elle compte 312 sélections, à quelques longueurs du record de 354 détenu par Kristine Lilly.

Avec elle dans la formation, les États-Unis ont à ce jour un pourcentage de victoires de 88 %. Lloyd est l'une des quatre joueuses internationales à avoir joué 300 fois ou plus pour son pays.

Je tiens à remercier US Soccer de m'avoir offert des occasions et des souvenirs qui dureront toute une vie. Une citation de :Carli Lloyd, cocapitaine de l'équipe de soccer féminin des États-Unis

Elle a participé à quatre Coupes du monde et à quatre Jeux olympiques. Elle a remporté la médaille d'or aux Jeux de 2008 et de 2012 en plus de marquer le but vainqueur lors de la récente victoire dans le match pour la médaille de bronze contre l'Australie, au dernier match olympique de sa carrière au Japon.

De tous les buts, les trophées, les médailles et les championnats remportés, ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir pu rester fidèle à moi-même , a-t-elle souligné.

Elle a été nommée meilleure joueuse de l'année en 2016 par la FIFA et a aussi fait partie du mouvement demandant la parité avec les joueurs de l'équipe nationale.

J'ai entendu de nombreux joueurs dire qu'ils voulaient laisser le sport dans un meilleur état qu'ils l'avaient trouvé, et je pense que c'est réussi, c'est certain. Je sais que cette équipe est entre de bonnes mains sur le terrain et que les partisans continueront à soutenir notre équipe à l'avenir. Une citation de :Carli Lloyd

La production constante de Lloyd au cours de sa carrière, son dévouement extrême et sa poursuite incessante de l'amélioration de soi illustrent très bien sa contribution à l'histoire du soccer américain et mondial.

Cristiano Ronaldo et Carli Lloyd nommés joueurs de l'année en 2016 par la FIFA. Photo : Getty Images / Mike Hewitt

On se souvient de Lloyd pour son remarquable tour du chapeau en seulement 17 minutes après le début de la première moitié de la finale du Mondial en 2015, un triplé qui a permis aux États-Unis de l'emporter 5-2 sur le Japon.

Elle a reçu le Ballon d'or en tant que meilleure joueuse de cette Coupe du monde.

Tout le monde voit les moments de gloire, mais moi je chéris le travail dans les coulisses et l'adversité que j'ai dû surmonter pour arriver à ces moments glorieux. Une citation de :Carli Lloyd

Non seulement sa longévité est extraordinaire, mais sa production aussi. Ses 128 buts font d’elle la quatrième meilleure buteuse de tous les temps des États-Unis et 5e dans le monde.

Le premier rang absolu, en soccer masculin ou féminin, est détenu par la Canadienne Christine Sinclair avec ses 187 buts internationaux.

Elle termine sa carrière internationale en tant que meilleure buteuse de tous les temps des États-Unis aux Jeux olympiques avec 10 buts devant Abby Wambach. Elle a également marqué 10 buts en Coupe du monde, ce qui la place 3e après Wambach (14) et Michelle Akers (12).

Lloyd mettra fin à sa carrière internationale après les quatre rencontres amicales prévues en septembre et en octobre, et à sa carrière en club à la fin de la saison avec le Gotham FC.