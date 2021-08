Trois joueurs d'académie des Whitecaps ont été agressés durant un événement extérieur

Les Whitecaps, qui n'ont révélé l'identité d'aucun des trois joueurs touchés, ont ajouté qu'un d'eux avait été emmené à un centre hospitalier et allait être opéré. Sa vie ne serait pas en danger.

La Gendarmerie royale du Canada à Burnaby a indiqué qu'elle faisait enquête sur l'incident, et les Whitecaps ont révélé qu'un suspect avait été arrêté.

Ça suffit , a écrit l'équipe de Vancouver dans un communiqué. Nous avons le cœur brisé et sommes dégoûtés par les allégations. Nous condamnons toute forme de discrimination, racisme et haine.