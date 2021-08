Triathlon mondial Groupe Copley : un bon résultat pour l'équipe canadienne

Legault et Briand ont uni leurs forces à celles de l'Ontarienne Kira Gupta-Baltazar et du Britanno-Colombien Brock Hoel, dans une compétition disputée en format super sprint. Les quatre athlètes ont tous nagé 300 mètres, pédalé sur une distance de 6,6 kilomètres et couru 2 kilomètres. Gupta-Baltazar, âgée de 19 ans, a été la première Canadienne en action. En tête à l’issue de la natation, elle a été désavantagée par les groupes qui se sont formés en vélo et a glissé au septième rang avant de voir Hoel prendre le relais.

À tour de rôle, les Canadiens ont bataillé ferme pour remonter au classement, notamment avec les Tchèques et les Australiens. L’écart s’est toutefois creusé pour Legault une fois arrivée à la course. Dernier relayeur de la formation, le Québécois Jérémy Briand a franchi la ligne d’arrivée en huitième place et a stoppé le chronomètre à 1 h 28 min 8 s. Une performance qu’Emy Legault juge tout de même encourageante pour la jeune équipe présente cette fin de semaine à Montréal. C’est un résultat quand même bon considérant notre jeune âge en tant qu’équipe, mais aussi notre expérience qui est moins grande , a mentionné Legault, qui a collaboré avec l’Australienne Natalie Van Coevorden durant la course pour s'accrocher. J’ai tout donné pour rester le plus près possible à la course à pied, mais malheureusement, il y a eu un petit gap. Jérémy Briand s’est lui aussi montré satisfait après avoir traversé le fil d’arrivée sous les applaudissements des spectateurs réunis sur le toit du grand quai. Je voulais donner le meilleur de moi-même. Le relais, il faut s’attendre à beaucoup d’inconnu, surtout quand on part dernier. On ne sait pas dans quelle situation on va se retrouver.

Aujourd’hui, j’ai fait ma course majoritairement seul. Ça fait partie du relais et faut toujours être prêt. Une citation de :Jérémy Briand

Les représentants des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande et de l’Italie ont vite formé le groupe de tête durant la course et ont lutté pour les différentes médailles. Ce sont finalement les Américains qui ont eu le dernier mot pour décrocher l’or. Ils ont enregistré un temps de 1 h 25 min 27 s, suivis des Néo-Zélandais et des Italiens.