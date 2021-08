Roger Federer se fera opérer au genou droit, mais s'accroche à un retour

Le Suisse, qui vient de fêter son 40e anniversaire le 8 août, en a fait l'annonce lui-même, dans une vidéo partagée sur Instagram, dimanche.

Depuis Wimbledon, où Federer a été battu en trois manches en quarts de finale par Hubert Hurkacz, il n'a plus rejoué.

Une déception, surtout que Federer s'était retiré avant les huitièmes de finale à Roland-Garros afin de préparer Wimbledon, son tournoi fétiche.

Dans la foulée de sa défaite à Londres, Federer avait dû renoncer à participer aux Jeux olympiques de Tokyo, précisant qu'il s'était blessé à un genou durant la saison sur gazon . Il espérait toutefois reprendre la compétition plus tard cet été.

Mais dans les dernières semaines, il affirme avoir rencontré plusieurs fois ses docteurs afin de procéder à un suivi médical approfondi de son genou.

Et le verdict est sans appel : une opération est nécessaire afin qu'il puisse maintenir une vie active à moyen et à long terme , explique Federer.

Il précise qu'il devra se déplacer en béquilles pour plusieurs semaines et qu'il s'absentera des courts de tennis pour plusieurs mois .

C'est la chose à faire , indique Federer dans la vidéo. C'est nécessaire si je veux pouvoir continuer de courir et conserver une lueur d'espoir de revenir au jeu d'une façon ou d'une autre.

Il se dit réaliste, étant conscient qu'une opération est exigeante physiquement sur le corps d'un athlète de son âge.

Son objectif actuel est de retrouver la santé et il promet de tenir ses supporteurs au courant de l'évolution de sa réhabilitation.

L'ancien no 1 mondial n'a disputé que 13 matchs en 2021, après une saison 2020 perturbée par la pandémie et marquée par deux opérations au genou, au cours de laquelle il n'a joué qu'à six reprises.