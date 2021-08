Le champion en titre Primoz Roglic gagne la première étape de la Vuelta

Roglic a été le plus rapide lors d'une courte étape à Burgos, franchissant les 7,1 kilomètres du contre-la-montre en 8 min 32 s.

Alex Aranburu a pris le deuxième rang, à six secondes du vainqueur, et Jan Tratnik, le troisième rang, à huit secondes de Roglic.

Le Montréalais James Piccoli a décroché le 58e rang.

Je suis très excité de pouvoir prendre part à mon deuxième grand tour en Espagne , avait-il déclaré plus tôt cette semaine. La forme est bonne et je suis très bien préparé pour la compétition.

Reconnu pour ses qualités de grimpeur, le Québécois a enregistré un temps de 9 min 4 s samedi, soit 32 secondes de plus que le gagnant du jour.

Je me sens mieux outillé que la première fois. L’an passé, c’était très tard dans la saison et je n’avais plus beaucoup de gaz , a admis celui qui a aussi pris le deuxième rang du Tour du Rwanda au printemps dernier.

Son coéquipier chez Israel Start-Up Nation Alexander Cataford, d'Ottawa, s'est classé 89e, à 39 secondes du premier rang.

Roglic avait aussi gagné la première étape du Tour d'Espagne en 2020, en route vers son deuxième triomphe consécutif de la Vuelta.

Lors de la deuxième étape, dimanche, les cyclistes franchiront 166 km. Les fortes dénivellations seront rares, ce qui signifie que l'étape devrait se jouer au sprint.

Le Grand Tour de trois semaines prendra fin à Saint-Jacques-de-Compostelle le 5 septembre.