Le CF Montréal à la recherche d'une première victoire en un mois

Quatre semaines : c'est exactement le temps qui s'est écoulé depuis la dernière victoire du CF Montréal. C'était le 17 juillet, face au FC Cincinnati , un match qui avait permis au onze montréalais de retrouver ses partisans, et de démontrer beaucoup de caractère en revenant deux fois de l'arrière.

Ce même caractère devra s'afficher ce samedi au stade Saputo, alors que les hommes de Wilfried Nancy accueillent les Red Bulls de New York. Une équipe qui talonne de près le CF Montréal au classement, n'accusant que quatre points de retard sur la 8e place, occupée par le Bleu-blanc-noir avec 23 points en 18 matchs.

Au cœur d'une séquence de 5 matchs sans victoire, le CF Montréal a plusieurs raisons de vouloir engranger les trois points en jeu.

D'abord, pour sortir d'une léthargie offensive, alors que l'équipe n'a marqué que 5 buts en autant de rencontres depuis un mois. Aucun joueur n'a inscrit plus d'un but au cours de cette période – une médaille au revers positif toutefois, si l'on considère que ces cinq buteurs évoluent à cinq postes différents, signe d'une belle profondeur.

Ensuite, pour resserrer l'étau défensif autour du gardien, quel qu'il soit. Car depuis son duel du 17 juillet face à Cincinnati, le CF Montréal a accordé 9 buts en 5 matchs, en plus de devoir faire appel à deux gardiens différents : James Pantemis, mais aussi Sebastian Breza, qui a obtenu son premier départ dimanche dernier au Audi Field, domicile du DC United, après que Pantemis ait été inscrit au protocole de la MLSMajor League Soccer contre la COVID-19.

Mais les erreurs défensives peuvent finir par coûter cher. Pour preuve, le CF Montréal a inscrit le premier filet dans chacune des trois dernières rencontres, sans réussir à maintenir l'avantage au tableau indicateur, ayant chaque fois vu l'adversaire combler le retard. Un meilleur effort défensif aurait permis une meilleure récolte de points au classement dans la course au 7e échelon, le dernier donnant accès au tournoi éliminatoire.

Autre motivation : chercher à rassurer ses partisans, que le onze montréalais retrouvera au stade Saputo après un détour par Washington, mais aussi l'entraîneur, en ce qui a trait au tempérament de ses joueurs.

Lors du dernier match à domicile du CF Montréal, le 4 août contre Atlanta United, l'équipe avait terminé la rencontre à 9 joueurs, suite à deux cartons rouges distribués à Rudy Camacho et Victor Wanyama en moins de 10 minutes.

N'empêche, l'agressivité sera une des clés du match si le CF Montréal souhaite l'emporter face aux Red Bulls de New York, parole de Wilfried Nancy.

Je veux qu'on soit davantage, excusez-moi du terme, des chiens , a confié Nancy en visioconférence jeudi. C'est quelque chose dont on a besoin. Il faut retrouver cet état d'esprit dans les moments clés.

Difficile de trouver moment plus clé qu'un duel à domicile entre deux prétendants aux séries éliminatoires. Le CF Montréal, les Red Bulls et Atlanta tentent tous de déloger Columbus du 7e rang dans l'Est, la dernière place donnant accès aux éliminatoires.

Et si le CF Montréal cherche une raison de plus de vouloir freiner sa série de 5 matchs sans victoire, il n'aura qu'à regarder l'adversaire sur le terrain pour croire pleinement en ses moyens, car les Red Bulls sont au cœur d'une séquence encore pire.

Les Red Bulls ont une fiche de 1-6-2 à l'étranger cette saison. Ils ont gagné à Orlando le 3 juillet, mais depuis ce temps, ils ont livré trois matchs nuls et ont subi trois défaites, pour une maigre récolte de 3 points au cours de leurs 6 derniers matchs.

Le dernier match entre les deux formations a été remporté par New York. C'était le 27 septembre 2020, un match où le CF Montréal avait encaissé une lourde défaite de 4-1.

Romell Quioto et Lassi Lappalainen ne seront pas disponibles pour le match de samedi face aux Red Bulls, eux qui récupèrent toujours de blessures, tout comme le gardien Jambes Pantemis, encore inscrit au protocole de la ligue contre la COVID-19.

Après la rencontre de samedi, le CF Montréal va jouer à Cincinnati et à Philadelphie les 18 et 21 août.