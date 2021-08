Karolina Pliskova première finaliste à l’Omnium Banque Nationale

Pliskova, 4e tête de série du tournoi et 6e au classement de la WTA, a remporté la première demi-finale de la journée en deux manches de 6-3 et 6-4.

Cette victoire permettra à la Tchèque de réintégrer le top 5 mondial au prochain classement de la WTA.

Pliskova a su neutraliser le puissant service de sa rivale, favorite du tournoi. La Tchèque a réussi quatre bris de service, dont deux en fin de deuxième manche, pour s’imposer. Le vent tourbillonnant sur le central a aussi causé des ennuis aux deux joueuses.

Pliskova a toutefois été plus efficace au service en réussissant 71 % de ses premières balles contre seulement 55 % pour Sabalenka.

La rencontre n’a duré que 81 minutes.

J’ai joué un bon match, a dit Pliskova sur le terrain après sa victoire. Ce n’était pas facile contre Aryna avec tout ce vent. Je n’ai pas joué un match parfait, mais j’ai bien fait ce qu’il fallait pour gagner aujourd’hui.

Pliskova avait aussi battu Sabalenka en trois manches en demi-finale à Wimbledon plus tôt cet été.

Des fois, on ne peut rien faire contre son jeu, a expliqué Pliskova. J’ai bien utilisé mes armes et je suis restée concentrée. J’ai fait très peu d’erreurs et c’est pourquoi le match a semblé plus facile qu’à Wimbledon.

Dimanche, elle tentera de remporter le 17e titre de sa carrière en simple. Elle s’est inclinée lors de ses deux finales cette saison, notamment à Wimbledon en trois manches contre l’Australienne Ashleigh Barty.

Elle avait aussi subi une raclée à Rome sur terre battue, humiliée 6-0 6-0 par la Polonaise Iga Swiatek.

J’espère que la troisième fois sera la bonne , a dit la Tchèque avant de quitter le terrain.

Dans l’autre demi-finale, prévue samedi soir, la surprenante Italienne Camila Giorgi tentera de poursuivre son parcours de rêve à Montréal.

Elle affrontera l’Américaine Jessica Pegula. Giorgi est la seule joueuse à ne pas avoir cédé la moindre manche en simple au cours de la semaine du tournoi.

Elle participera à la première demi-finale de sa carrière à un tournoi de niveau WTA 1000 et est en quête d’un premier titre sur le circuit depuis 2018.