Premiers bains de foule pour les athlètes canadiens au retour de Tokyo

C'est dans un stationnement d'un grand centre commercial de Laval que le public était convié à rencontrer cinq athlètes québécois, sans toutefois pouvoir s'en approcher autant qu'ils le souhaitaient.

Le Comité olympique canadien et le Carrefour Laval avaient mis en place un protocole strict pour cette communion bien particulière, alors que les fervents spectateurs devaient demeurer dans leur véhicule ou dans son environnement immédiat pendant que les athlètes étaient interviewés sur scène par un des leurs, l'ex-plongeur Alexandre Despatie.

Je trouve qu'on se rapproche quand même un peu de la normalité avec ce qui se passe présentement. On est encore en protocole et tout le monde fait attention, mais tout ça montre qu'on s'en va vers quelque chose de positif , a souligné Jennifer Abel, médaillée d'argent à Tokyo en plongeon avec sa partenaire Mélissa Citrini-Beaulieu.

À son retour de Tokyo, la double médaillée olympique et bientôt retraitée avait eu droit à un comité d'accueil qui a fait le tour du monde alors que son copain, David Lemieux, lui a fait la grande demande.

C'était tellement beau. Je n'étais au courant de rien, a-t-elle relaté. Ça m'a fait chaud au cœur que tout le monde nous a félicités à travers le Québec, mais aussi le monde entier. La vidéo de David et moi a vraiment été virale sur les réseaux sociaux, et je ne m'en attendais aucunement. Mais je pense que ç'a montré à quel point c'était réel tout ça. C'était spontané. L'amour ressortait et on voulait le partager.

Jeudi soir à Laval, le partage était celui de son expérience olympique avec les partisans canadiens dont l'appui indéfectible s'est fait sentir autrement cette fois que par les hourras dans les estrades.

Je pense que c'est super important d'avoir une proximité avec les gens, a-t-elle confié. Ils nous envoient des messages via les réseaux sociaux. Cette année, on n'a pas pu avoir de spectateurs qui sont venus nous visiter à Tokyo. Mais grâce aux réseaux sociaux, on a pu se faire partager leurs messages et qu'ils soient présents. Avoir une proximité entre les athlètes et les fans, je pense que c'est important pour tout le monde d'avoir ce contact.

Médaillée pour la première fois, la judoka Catherine Beauchemin-Pinard souhaite déjà que le bronze récolté sur le tatami tokyoïte, et celui de sa coéquipière Jessica Klimkait, inspirent les jeunes filles à se lancer aussi à leur suite dans ce sport dont elle raffole.

Pour moi la médaille de bronze, c'était un objectif personnel, mais le plus gros de cette médaille-là, c'est de la partager au monde, pour qu'il puisse y toucher, apprendre de ça, être inspirés, c'est le plus gros de la médaille , a-t-elle poursuivi.

Pour la membre de l'équipe de rugby à 7 Pamphinette Buisa, les Jeux ne sont pas couronnés par une médaille ni même par un quart de finale. Mais c'est la tête haute que ses coéquipières et elles sont rentrées au pays après une année particulièrement houleuse hors du terrain, alors que les joueuses ont publiquement dénoncé leur entraîneur au début de l'année.

Et la houle s'est même poursuivie après les JO, alors qu'un autre entraîneur du programme national a été congédié après avoir nargué les joueuses sur les réseaux sociaux à la suite de leur élimination.

Je pense que notre équipe a réussi à montrer qu'on est des athlètes, mais aussi des humains, a-t-elle insisté. On a réussi à montrer ça partout. Continuer la conversation. Qu'est-ce que ça veut dire représenter le Canada et comment continuer la conversation de manière positive. On pouvait voir l'unité après chaque match, même quand on perdait. On revenait plus forte.

Alors qu'elle a déjà le regard tourné vers Paris 2024 et les prochains grands rendez-vous internationaux, elle souhaite que les échanges constructifs avec Rugby Canada se poursuivent et que les athlètes puissent avoir plus d'occasions d'être représentés dans les instances. Mais aussi que les athlètes olympiques continuent d'utiliser leurs plateformes pour contribuer aux discussions sur les enjeux de société, comme elle l'a fait quand elle a pris part aux marches du mouvement Black Lives Matter.

Une dizaine d'athlètes aussi célébrés à Toronto

Une dizaine d'athlètes ont été célébrées à Etobicoke, dans l'est de Toronto. Photo : Radio-Canada / Raphaël Guillemette

À Etobicoke, dans l'est de Toronto, une dizaine d'athlètes ayant représenté le Canada lors des Jeux olympiques de Tokyo ont également été célébrés. Le champion olympique du décathlon, Damian Warner, était du lot. Les gens ont d'ailleurs fait la file pour échanger quelques mots avec lui, le féliciter pour son titre et voir de près sa médaille, qu'il conservait humblement dans sa poche arrière.

À Tokyo, c'est comme si tous mes rêves les plus fous se sont réalisés. Ç'a été une expérience incroyable et je ne pense pas que j'aurais pu demander mieux , a dit celui qui a aussi servi comme porte-drapeau pour le Canada lors de la cérémonie de clôture.

Les volleyeuses Melissa Humana-Paredes et Sarah Pavan, dont le parcours s'est terminé en quart de finale du tournoi de volleyball de plage à Tokyo, étaient aussi de la partie. Toutefois, elles avaient encore le goût de la défaite en bouche.

Ça fait du bien d'être de retour au pays et d'avoir du temps pour décompresser, digérer tout ça, se revitaliser et comprendre ce qui s'est produit , a souligné Humana-Paredes.

Sa coéquipière Sarah Pavan, plus âgée à 34 ans, n'a pas donné plus d'indices sur ce qui l'attend.

Les Olympiques étaient vraiment dans notre mire. Maintenant que c'est terminé, on va réévaluer. On est toutes les deux intéressées à jouer à Paris (en 2024), mais (cette défaite) est encore fraîche alors on va commencer à penser aux prochaines étapes un peu plus tard.

Le décathlonien Pierce LePage, la trampoliniste Rosie MacLennan, les joueuses de softball médaillées de bronze à Tokyo Natalie Wideman, Janet Leung et Kaleigh Rafter, la nageuse Kayla Sanchez, qui a remporté une médaille d'argent et une médaille de bronze au Japon, ainsi que la rameuse Sydney Payne, médaillée d'or en huit de pointe, étaient tous aussi au rendez-vous.