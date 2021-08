La Coupe du monde déjà dans le viseur de Bev Priestman

Les équipes qui gagnent à répétition évoluent constamment, a souligné à plus d’une reprise la sélectionneuse canadienne, jeudi, en visioconférence. Après avoir réussi leur plus grande victoire sur la scène internationale la semaine dernière, à Tokyo, contre les Suédoises, les représentantes de l’unifolié entrent maintenant dans un cycle de Coupe du monde.

En Australie et en Nouvelle-Zélande, où se déroulera celle de 2023, Priestman veut voir son groupe rééditer l’exploit de Tokyo, c’est-à-dire exorciser certains démons.

Aux Jeux olympiques, nous avions la malédiction du cinquième match, a souligné l’entraîneuse. Nous ne pouvions pas franchir les demi-finales. J’ai beaucoup étudié ce que les autres équipes font pour gagner ces matchs. Nous devons maintenant faire la même chose pour les Coupes du monde. Cette équipe doit surmonter certains obstacles.

A-t-on atteint un certain sommet avec les Jeux, et nous ne pouvons pas aller plus haut pour la Coupe du monde? Ou est-ce que la soif de vaincre vient plutôt du fait qu’on veut répéter le succès des Jeux lors d’une Coupe du monde? Je dois me poser ces questions existentielles et établir un plan pour faire en sorte qu’en 2023, cette équipe soit prête à jouer au meilleur de ses capacités, comme elle vient de le faire aux Jeux olympiques.

Lorsqu’il s’agit de concocter une stratégie et de la respecter à la lettre, Bev Priestman et son équipe peuvent se targuer d’avoir réussi un sans-faute. La Britannique a souvent répété son expression fétiche, changer la couleur de la médaille , mais elle a mis les efforts nécessaires pour parvenir à ses fins.

Priestman a intégré au groupe certains nouveaux visages, comme Vanessa Gilles et Évelyne Viens, et s’est donné pour mission d’être la sélectionneuse qui ferait le meilleur usage de la règle des cinq changements en cours de match.

Elle a notamment eu la main heureuse en finale, avec les montées au jeu de Julia Grosso et d'Adriana Leon dès la mi-temps. Une décision, comme bien d’autres, prise avec les tripes .

Certaines conversations avec nos joueuses m’ont prouvé que notre moment était venu, a soutenu Priestman. Quand nous avons battu le Brésil, j’ai su que nous irions jusqu’au bout. Je l’ai senti à différents moments, comme la première fois où nous avons affronté les États-Unis [à la Coupe SheBelieves] ou quand nous avons battu l’Angleterre. Il y a de ces moments où, depuis la ligne de touche, tu comprends que les joueuses le sentent aussi.

Le plus important, c’est que cette médaille d’or ne soit pas un événement isolé. Une citation de :Bev Priestman

Priestman et son équipe espèrent maintenant que cette réussite fasse des petits – ou plutôt des petites.

Depuis des jours, ses joueuses célèbrent la victoire en rêvant tout haut de grands progrès pour le soccer féminin au Canada, qu’on parle ici de ligue professionnelle, de visibilité ou encore d’occasions pour les plus jeunes. L’entraîneuse y a ajouté jeudi le souhait de voir de plus en plus de ses collègues féminines obtenir des chances de se faire valoir parmi l’élite.

Les cotes d’écoute et ce qu’on vit dans la rue, ça montre que ce pays chérit cette équipe, a affirmé Priestman. J’ai confiance que des Canadiens vont faire croître nos infrastructures et forger un chemin pour qu’on ne perde pas de talents.

La carrière de Priestman, à 35 ans, est encore jeune. Mais elle espère continuer d’écrire de nouveaux chapitres de l’histoire du soccer canadien et donner à ses joueuses d’autres occasions de vivre des moments magiques, comme chanter l’hymne national sur le podium – avec les Américaines sur une des marches inférieures , a-t-elle précisé.