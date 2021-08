Fin abrupte du parcours de Rebecca Marino à Montréal

Après deux victoires inspirantes contre l’Américaine Madison Keys et l’Espagnole Paula Badosa, la Vancouvéroise a été battue sèchement 6-1 et 6-3, jeudi, par la favorite Aryna Sabalenka.

Comme elle l’avait fait mercredi contre Badosa, Marino a été malmenée en début de match, mais contrairement à la veille, elle n’a jamais pu reprendre l’ascendant sur sa coriace rivale. La première manche a été à sens unique pour la Bélarusse, qui s’est imposée en 25 petites minutes.

Dans cette seule première manche, Marino a commis 15 fautes directes et n’a mis en jeu que 39 % de ses premières balles, un ratio nettement insuffisant contre une serveuse comme Sabalenka. Marino a aussi laissé filer quatre balles de bris.

La Canadienne n’a pas réussi un seul bris. Sa rivale, troisième au classement mondial, a quant à elle réussi 6 as et a même frappé quelques deuxièmes balles au-delà des 170 km/h.

J’ai vu son match d’hier et je me suis bien préparée en conséquence, a dit Sabalenka sur le terrain après sa victoire. C’est une bonne joueuse et elle a très bien joué.

Malgré la défaite, le parcours en simple de Marino à Montréal lui permettra de faire un bond important au classement. Du 220e rang, elle passera au 163e à la prochaine parution du classement de la WTA lundi.

Rebecca Marino retrouvera Sabalenka plus tard jeudi en double. Aux côtés de sa compatriote Leylah Annie Fernandez, elle affrontera Sabalenka et la Belge Elise Mertens dans un match de deuxième tour.

Bianca Andreescu, dernier espoir canadien en lice, disputera son match de troisième tour en début de soirée au stade IGA. Elle affrontera la Tunisienne Ons Jabeur, 22e raquette mondiale.

C’est la première fois en 31 ans que deux Canadiennes atteignaient le troisième tour des Internationaux du Canada. Helen Kelesi et Patricia Hy-Boulais avaient été les dernières à réussir pareil fait d’armes.