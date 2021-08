Une ligue professionnelle de soccer féminin dans les plans pour 2023 au Canada

Diana Matheson, qui a annoncé sa retraite sportive le mois dernier après une longue carrière avec la sélection nationale, dit travailler sur le dossier depuis environ un an à Toronto.

Le petit groupe avec lequel elle travaille souhaite mettre sur pied une ligue toute canadienne. Selon leurs calculs, celle-ci pourrait d'ailleurs voir le jour dès 2023.

Cette médaille d'or a certainement apporté un nouvel élan. Cela va faire basculer le projet. Nous allons avoir plus d'investissements qui vont arriver. On peut mettre notre plan en marche un peu plus , se réjouit Diana Matheson, qui a quant à elle gagné le bronze avec l'équipe canadienne en 2012 et en 2016.

Avec du recul, cette médaille d'or paraît pratiquement le produit d'une progression naturelle pour le programme national. C'est incroyable, mais je pense que ça masque le fait que nous n'ayons pas de ligue professionnelle , ajoute l'Ontarienne.

Si on ne commence pas à construire, ce ne sera pas durable. Tous les autres pays (de l'élite mondiale) ont déjà des ligues. Et, alors que les investissements et les cotes d'écoute continueront de monter, on sera laissés derrière à un moment donné. Une citation de :Diana Matheson, ancienne joueuse de l'équipe nationale

Des 10 premiers pays au classement de la FIFA, seul le Canada (8e) ne compte ni ligue ni équipe professionnelle de soccer féminin. Les joueuses du programme national jouent donc aux États-Unis, en Allemagne, en France et en Angleterre, par exemple, lorsqu'elles n'enfilent pas le maillot du Canada.

Après ses années à l'Université Princeton, Matheson a elle-même pris la route de la Norvège. Elle a ensuite évolué dans la National Women Soccer League (NWSL) aux États-Unis.

Le fait que nous soyons championnes olympiques et que nous n'ayons pas d'équipes professionnelles dans notre propre pays, c'est inacceptable , avait dit la gardienne de but Stephanie Labbé à CBC dans les jours suivant la victoire de son équipe.

Un besoin criant d'options au Canada

Vanessa Gilles, Jessie Fleming et Ashley Lawrence évoluent toutes en Europe lorsqu'elles ne jouent pas pour le Canada. Photo : Getty Images / Francois Nel

Médaillée d'or à Tokyo, la défenseure Vanessa Gilles a débuté sa carrière professionnelle à Chypre, en Europe, à sa sortie des rangs universitaires américains. C'est par chance, selon elle, qu'elle a abouti sur le Vieux Continent.

Quand j'ai fini l'université, il y avait qu'une équipe qui me voulait, qui m'offrait un contrat et ça, c'est en disant que j'ai aussi mon passeport français donc si je ne l'avais pas eu, j'aurais fini exactement comme mes amies en finissant le foot après l'université. Ça, c'est sûr , raconte l'Ottavienne qui possède la citoyenneté française grâce à son père né à Paris. Elle évolue maintenant à Bordeaux, en première division française.

La NWSL, par exemple, n'alloue que quatre places de joueuses internationales à chaque équipe. Ces places ne peuvent pas être échangées et les Canadiennes – bien que la plupart étudient aux États-Unis avant de faire le saut chez les professionnelles – sont considérées comme des joueuses étrangères au même titre que les Allemandes et les Brésiliennes.

Dans les ligues européennes, les places sont aussi limitées pour les joueuses en provenance de l'extérieur du continent. Ces places vont aux joueuses de l'équipe nationale, qui sont déjà connues, qui ont un nom, et valent beaucoup plus d'argent que toi , précise Vanessa Gilles. Les Canadiennes qui demandent plus de temps pour se développer se trouvent ainsi souvent à court d'options.

Les opportunités qui sont données pour les femmes en général, mais pour les Canadiennes en plus, c'est vraiment minime, minime, minime. Une citation de :Vanessa Gilles, médaillée d'or à Tokyo (soccer féminin)

Le président de Canada Soccer, Nick Bontis, avait promis au début de son mandat en 2020 de travailler très fort pour amener une équipe de la NWSL au Canada éventuellement. Cela tient toujours. Il a réitéré sa promesse lors d'une conférence de presse visant à accueillir trois membres de l'équipe canadienne à Toronto mardi.