Nadal et Raonic forfaits pour le tournoi de Cincinnati

Rafael Nadal a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati, ont annoncé mercredi les organisateurs, au lendemain du retrait de l'Espagnol du tournoi de Toronto en raison d'une blessure au pied gauche, et à trois semaines des Internationaux des États-Unis.

Dans leur communiqué, les organisateurs ont également annoncé l'absence du Canadien Milos Raonic (no 23), touché au talon.

J'ai ce problème depuis quelques mois , expliquait dès mardi Nadal, qui avait déjà renoncé à Wimbledon et aux Jeux olympiques de Tokyo après sa demi-finale perdue contre Novak Djokovic à Roland-Garros.

Le quatrième joueur mondial s'ajoute d'ailleurs au Serbe, 1er joueur mondial, sur la liste des absents. La semaine dernière à Washington, Nadal, vainqueur de 20 titres du grand chelem, s'était fait éliminer dès les huitièmes de finale par le Sud-Africain Lloyd Harris, 50e joueur mondial.

Je dois retourner [à Majorque] et essayer de trouver un moyen de me porter mieux. Le plus important est de prendre du plaisir à jouer au tennis , a-t-il souligné. Avec cette douleur, je suis incapable de prendre du plaisir.

En l'absence de Nadal et de Djokovic, la première tête de série dans l'Ohio sera le Russe Daniil Medvedev, classé 2e à l' ATPAssociation of Tennis Professionals . Le tournoi de Cincinnati aura lieu du 15 au 22 août.

Ces retraits s'ajoutent à une pluie de forfaits annoncés ces derniers jours par de nombreuses vedettes du circuit.

Blessée à la jambe depuis Wimbledon, Serena Williams a fait savoir mardi qu'elle faisait elle aussi l'impasse sur Cincinnati, comme sa soeur Venus et sa compatriote Sofia Kenin.

Roger Federer avait lui annoncé dès le 5 août qu'il ne participerait ni au tournoi de Toronto ni à celui de Cincinnati.