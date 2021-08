Des athlètes australiens doivent s'isoler pendant 28 jours à leur retour à maison

Tous les voyageurs qui posent le pied sur le territoire australien en provenance de l'étranger sont généralement soumis à une quarantaine de 14 jours.

Le gouvernement de l'Australie-Méridionale, dont la capitale est Adélaïde, a toutefois décidé récemment de doubler la durée de cette quarantaine pour les voyageurs n'ayant pas pu arriver par un vol direct.

Cinquante-six sportifs de la délégation australienne aux JO sont concernés par cette nouvelle mesure. Seize sont déjà en quarantaine à Sydney, où ils ont atterri depuis Tokyo.

Pendant que d'autres pays sont en train de célébrer le retour de leurs sportifs, nous soumettons les nôtres au plus cruel et méprisant des traitements , a lancé le président du Comité olympique australien, Matt Carroll.

Ils sont punis pour avoir fièrement représenté leur pays en se distinguant aux Jeux olympiques , a poursuivi le dirigeant, s'insurgeant contre le sort réservé à des sportifs australiens revenus des JO avec 46 médailles, dont 17 en or, un résultat bon pour le 6e rang au tableau des médailles.

Estimant que le risque de contamination de ses sportifs était extrêmement faible , la demande du Comité olympique australien d'exemption des 14 jours de quarantaine pour ceux résidant en Australie-Méridionale a été rejetée.

La mise en quarantaine d'individus pendant une si longue période est à mon avis déraisonnable et ne peut être scientifiquement justifiée , a mentionné de son côté le responsable médical de l'Institut des sports australiens, David Hughes.

De plus, selon lui, cette quarantaine prolongée engendre un risque important [de dégradation] de la santé physique et mentale des personnes concernées .

Mercredi, le gouvernement de l'Australie-Méridionale n'avait pas réagi à ces critiques.

Grâce à des mesures coercitives très strictes en matière de traçage, de verrouillage des frontières, de confinement et de tests, l'Australie n'a enregistré qu'un peu plus de 37 000 cas et 944 décès, sur une population de 25 millions d'habitants, selon les chiffres du ministère de la Santé.

Une recrudescence de cas dus au variant Delta depuis début juin a entraîné la nouvelle mise en confinement des habitants des plus grandes villes du pays depuis plusieurs semaines.