Lionel Messi vise le titre de la Ligue des champions avec le PSG

Associated Press

Lionel Messi a déclaré être « à la bonne place » pour gagner un autre titre de la Ligue des champions et a cité sa réunion avec Neymar comme facteur clé dans sa décision de se joindre au Paris Saint-Germain.

Le footballeur argentin de 34 ans a pris la parole lors d'une conférence de presse au stade du Parc des Princes mercredi, le matin après avoir signé un contrat de deux saisons avec une année d'option à la suite de son départ du FC Barcelone.

Mon but et mon rêve sont de soulever une autre fois le trophée de la Ligue des champions et je crois être à la bonne place pour avoir les meilleures chances d'y parvenir , a dit Messi.

Quand vous voyez cette formation, vous voulez vraiment en faire partie parce qu'il y a tellement de possibilités, a-t-il ajouté. Nous avons tous le même objectif. Et Neymar y est bien sûr pour beaucoup et un facteur important dans mon choix.

Appuyé financièrement par un fonds souverain qatari, le PSG tente désespérément de triompher en C1. Il est arrivé tout juste à court en 2020, s'inclinant en finale devant le Bayern de Munich. Messi a aidé le FC Barcelone à remporter quatre fois le championnat continental.

L'arrivée de la Puce offre au PSG des options exceptionnelles à l'attaque avec non seulement Neymar, son ancien coéquipier à Barcelone, mais aussi la sensation française Kylian Mbappé.

Je vais jouer avec les meilleurs joueurs, ce qui est bien. C'est incroyable d'avoir la chance de vivre ça , a dit Messi, qui a aussi cité la présence de ses coéquipiers avec la sélection argentine Angel di Maria et Leandro Paredes.

Bien sûr, une des raisons pour lesquelles je suis venu est la présence de Neymar, Di Maria et Paredes dans le vestiaire.

Messi s'est dit prêt à jouer avec le PSG, qui accueillera Strasbourg samedi soir.

Quand je le sentirai et quand le personnel croira que je suis prêt, je serai prêt. Je me sens prêt à jouer , a-t-il dit.

Il est devenu le joueur autonome le plus prestigieux de l'histoire du soccer quand ses tentatives pour rester avec le Barça ont été refusées par la ligue espagnole en raison des règles financières et de la dette de plus de 1,2 milliard d'euros du club catalan.

Le PSG a tout de suite agi pour embaucher l'étoile argentine.

Le PSG a vite indiqué ses intentions et les choses ont bougé rapidement. La situation était difficile, mais ils ont été efficaces , a dit Messi.

Le PSG espère que son arrivée l'aidera non seulement à récupérer sa couronne du championnat français, perdue au profit de Lille la saison dernière, mais aussi à enfin gagner un titre de la Ligue des champions.

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a qualifié la journée d'historique pour le club et le monde du football.

Tout le monde connaît Leo... Il est un magicien du football, un joueur magnifique et un gagnant, a-t-il ajouté. Ce sera très excitant pour nos partisans et les amateurs du monde entier. Nous avons de grandes ambitions.

Messi a répété qu'il était très difficile de quitter le FC Barcelone après autant d'années, mais a ajouté que dès qu'il est arrivé dans la capitale française, il a ressenti beaucoup de bonheur.

Il portera le numéro 30, le même numéro qu'il avait à ses deux premières saisons à Barcelone avant de changer pour le numéro 19, puis le numéro 10, que Neymar conservera toutefois au PSG.