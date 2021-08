En attendant Bianca Andreescu, Coco Gauff avance

Gauff a inscrit quatre bris en neuf occasions, et elle a sauvé la seule qu'elle a offerte. Au service, elle a remporté 76 % des points avec sa première balle et 57 % avec sa deuxième.

J'ai bien commencé le match et je la forçais à commettre des fautes directes. Elle a haussé son jeu d'un cran en deuxième manche et elle a commencé à me faire reculer. J'ai à mon tour commis plus de fautes directes. Quand j'ai tiré de l'arrière par un bris, j'ai réalisé que je devais arrêter de viser les petites cibles et plutôt me concentrer sur les grands espaces. Ça m'a permis de gagner la deuxième manche , a exprimé Gauff.

Gauff aura comme prochaine adversaire la Russe Anastasia Potapova (95e).

La Canadienne Bianca Andreescu (8e), championne de la dernière édition du tournoi, à Toronto en 2019, disputera son premier match plus tard mardi, à 19 h (HAE), contre la Britannique Harriet Dart (172e), au deuxième tour.

Dart a surpris au premier tour Leylah Annie Fernandez, laquelle espérait croiser le fer avec Andreescu pour un match 100 % canadien.

L'Ontarienne Carol Zhao (291e) sera aussi en action en après-midi, contre l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (48e), dans un duel de premier tour.

Dans les autres matchs du jour, l'Américaine Sloane Stephens (62e), finaliste à Montréal en 2018, a battu l'Ukrainienne Dayana Yastremska (50e) 6-4, 1-6 et 6-4, tandis que la Britannique Johanna Konta (41e) a profité du forfait de la Chinoise Shuai Zhang.