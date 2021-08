Novak Djokovic fait l'impasse sur le Masters de Cincinnati

Vainqueur des trois premiers événements majeurs de la saison, Djokovic pourrait entrer dans l'histoire avec un sacre à Flushing Meadows le mois prochain. Le tournoi de Cincinnati se déroulera du 15 au 22 août, soit huit jours avant les Internationaux des États-Unis.

Je prends un peu plus de temps à me rétablir et à récupérer physiquement après avoir vécu une séquence éprouvante entre les Internationaux d'Australie et [les Jeux olympiques] de Tokyo , indique Djokovic par communiqué.

Malheureusement, cela signifie que je ne serai pas prêt à jouer à Cincinnati cette année, je vais donc me concentrer sur les Internationaux des États-Unis et passer plus de temps avec ma famille , renchérit le no 1 mondial.

Djokovic pourrait devenir, à 34 ans, le premier joueur depuis l'Australien Rod Laver, en 1969, à réaliser l'exploit de remporter quatre tournois majeurs au cours d'une seule et même année.

Le détenteur de 20 titres du grand chelem depuis peu a récemment quitté le Japon sans médaille olympique dans ses bagages. Il a d'abord baissé pavillon dans le carré d'as devant l'Allemand Alexander Zverev, mettant un terme au grand chelem doré, puis l'Espagnol Pablo Carreno Busta l'a privé d'une médaille de bronze.

Le principal intéressé a également subi une blessure à l'épaule gauche en conclusion de son aventure olympique, selon la Fédération internationale de tennis.

Djokovic brille par son absence cette semaine à l'Omnium Banque Nationale de Toronto. Le Russe Daniil Medvedev le remplace dans le rôle du favori du tournoi ontarien.