Omnium Banque Nationale : une expérience inhabituelle attend les spectateurs

Sur le terrain, les règles n'ont pas changé. Pour les spectateurs, dans les gradins et sur le site de l'événement, c'est une toute autre histoire. L'expérience à laquelle ils ont pu être habitués ces dernières années est très peu semblable à ce que l'édition 2021 a à offrir en raison du contexte sanitaire actuel.

Le tournoi, autrefois connu comme la Coupe Rogers, s'est mis en branle au cours de la fin de semaine avec les qualifications. Le public a toutefois passé les portes du Centre Aviva pour la première fois ce lundi avec le début des matchs du premier tour.

Seules 5000 personnes peuvent assister aux matchs et elles n'ont accès qu'au court central. Les matchs sur les autres terrains ainsi que les séances d'entraînement sont fermées au public afin de préserver l'environnement contrôlé réservé aux joueurs, aux diffuseurs et au personnel de l'événement.

Avant d'arriver sur le site, les détenteurs de billets doivent remplir en ligne un questionnaire sur leur santé. Ils ne peuvent pas arriver plus d'une heure avant la tenue des matchs pour lesquels ils ont des billets et doivent quitter le Centre Aviva dès leur conclusion. Leur température est aussi prise à leur arrivée.

L'Omnium Banque Nationale encourage les spectateurs à se rendre au Centre Aviva, à 30 minutes au nord du centre-ville de Toronto, avec leur propre voiture. Les détenteurs de billets devraient éviter autant que possible d'utiliser le système de transport en commun , peut-on lire sur le site web du tournoi.

Entre les sessions de jour et de nuit, le stade est nettoyé et désinfecté par le personnel de l'événement.

Les spectateurs sont priés d'amener leur propre parapluie puisqu'ils ne pourront pas se rassembler sous les coursives en cas de pluie. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Cette année, aucun billet n'est imprimé. Les spectateurs y ont accès par l'entremise de l'application officielle du tournoi. Puisqu'aucune concession n'est ouverte, cette même application leur permet aussi de commander de la nourriture et des boissons. Elles leur seront livrées à leur siège.

D'ailleurs, les organisateurs de l'événement encouragent les spectateurs à apporter leur propre nourriture et leurs propres boissons sur le site. Ils ne peuvent toutefois pas apporter de boissons alcoolisées.

Les spectateurs sont aussi invités à amener leur propre parapluie puisque les organisateurs souhaitent éviter les rassemblements risqués sous les coursives en cas de pluie.

Tout au long des matchs, les spectateurs doivent porter un couvre-visage sauf lorsqu'ils mangent et boivent.

Signe de l'époque actuelle, une clinique de vaccination mobile a aussi été aménagée sur le site de l'événement. Des premières et des deuxièmes doses de vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech y sont offertes. Les 1000 premiers spectateurs à se faire vacciner obtiennent une carte-cadeau de 50 $ valide dans plus de 1000 restaurants.