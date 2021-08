Jon Cooper est nommé entraîneur-chef d'Équipe Canada aux Jeux de Pékin

Hockey Canada a également dévoilé lundi que Bruce Cassidy, Peter DeBoer et Barry Trotz seront ses adjoints, quand le pays tentera de reconquérir l'or olympique.

Cooper entamera bientôt sa neuvième saison complète comme entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay. Il a mené l'équipe à deux championnats de la Coupe Stanley consécutifs en 2020 et en 2021. Il est l'entraîneur-chef avec le plus long mandat actif dans la LNH.

Il a été l'entraîneur-chef d'Équipe Canada au Championnat du monde en 2017, où il a remporté la médaille d'argent, ainsi qu'entraîneur adjoint avec Équipe Amérique du Nord à la Coupe du monde en 2016.

J'ai beaucoup de bons souvenirs des Jeux olympiques, que ce soit lorsque je regardais des matchs quand j'étais jeune ou lors de conquêtes mémorables de la médaille d'or. Une citation de :Jon Cooper, entraîneur-chef d'Équipe Canada

Je suis heureux de contribuer à créer des souvenirs indélébiles pour l'ensemble des Canadiens lorsque notre équipe compétitionnera pour l'or , a-t-il souligné.

Le Canada a gagné l'or olympique aux deux dernières présences de la LNHLigue nationale de hockey en 2010 et en 2014. Il avait décroché le bronze en 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud, mais l'équipe était composée principalement de hockeyeurs jouant en Europe.

La LNHLigue nationale de hockey est toujours en discussions avec le Comité international olympique (CIO) pour conclure un accord sur la participation de ses joueurs aux Jeux de Pékin. Le calendrier dévoilé tard en juillet prévoit cependant une trêve pour permettre aux joueurs de se rendre en Chine.

Des adjoints expérimentés

Bruce Cassidy fera ses débuts comme entraîneur sur la scène internationale avec l'équipe nationale masculine. Il a été promu au poste d'entraîneur-chef des Bruins de Boston en 2017 après une saison comme adjoint. Sa carrière d'entraîneur dans la LNH a débuté avec les Capitals de Washington en 2002-2003, puis il a été adjoint avec les Blackhawks de Chicago en 2005-2006.

Bruce Cassidy Photo : Getty Images / Maddie Meyer

Peter DeBoer a été entraîneur adjoint avec l'équipe canadienne au mondial en 2010, 2011 2014 et 2015. Il a obtenu l'or en 2015. Il a été nommé entraîneur-chef des Golden Knights de Vegas au milieu de la saison 2019-2020, après avoir occupé le poste d'entraîneur-chef en Floride, au New Jersey et à San José.

Peter DeBoer derrière le banc des Golden Knights Photo : Reuters / USA TODAY

Barry Trotz a représenté le Canada quatre fois à titre d'entraîneur adjoint au Championnat du monde, où il a décroché l'or en 2003 et l'argent en 2009. Il a aussi gagné la Coupe du monde en 2016 en tant qu'entraîneur adjoint d'Équipe Canada. Il entame sa quatrième saison comme entraîneur-chef des Islanders de New York, après avoir été pendant 15 saisons l'entraîneur des Predators de Nashville (1998-2014) et des Capitals de Washington (2014-2018). À sa dernière saison à Washington, il a mené les Capitals à la première Coupe Stanley de l'histoire de l'organisation.

L'entraîneur-chef des Capitals, Barry Trotz, soulève la coupe Stanley en 2018. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Le groupe de gestion de l'équipe olympique, dévoilé en février, est formé du directeur général Doug Armstrong, du directeur général associé Ken Holland, des directeurs généraux adjoints Ron Francis, Roberto Luongo et Don Sweeney.