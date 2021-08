Omnium Banque Nationale : Andreescu pourrait affronter Fernandez au 2e tour

Championne à Toronto en 2019, Andreescu est cinquième au monde, 65 places devant Fernandez.

Ces derniers mois, Andreescu a dû composer avec des blessures, un test positif à la COVID-19 et un changement d'entraîneur. Longtemps associée à Sylvain Bruneau, elle s'entraîne maintenant sous la gouverne de Sven Groenefeld.

Bien qu'elle ait peu joué depuis un an, la joueuse de Mississauga a une nouvelle approche mentale. Je me sens rafraîchie, je m'entraîne intensément et je suis confiante , a-t-elle dit en vidéoconférence, samedi.

Le tirage au sort de l'événement se déroulait samedi.

En plus d'Andreescu, reine de New York en 2019, Simona Halep, Elina Svitolina, Petra Kvitova, Garbine Muguruza, Karolina Pliskova, Victoria Azarenka et Aryna Sabalenka ont des laissez-passer au premier tour.

La Bélarusse Sabalenka est la favorite.

Fernandez aura une qualifiée comme première adversaire.

Lundi débutera également le volet masculin de l'Omnium, à Toronto.

Le Québécois Félix-Auger-Aliassime et l'Ontarien Denis Shapovalov ont un accès direct à la deuxième ronde. Tout affrontement entre les deux ne pourrait avoir lieu qu'en finale. Shapovalov sera la cinquième tête de série, Auger-Aliassime la neuvième.

Vasek Pospisil de Vancouver est aussi au tableau. Il affrontera un qualifié au premier tour.

Le mois dernier, Shapovalov a perdu contre Novak Djokovic en demi-finale à Wimbledon.

Ces derniers mois, j'ai l'impression d'avoir haussé mon jeu de quelques crans, a mentionné Shapovalov. Je crois pouvoir rivaliser avec qui que ce soit et constamment représenter une menace.

Le favori à Toronto est le Russe Daniil Medvedev.

En raison de la pandémie, ce qui était jadis la Coupe Rogers n'a pas eu lieu en 2020.

J'ai juste hâte de jouer devant une foule canadienne à nouveau, a dit Shapovalov. Ça fait longtemps, alors ça va être très plaisant.

Samedi, les Canadiens Peter Polansky et Brayden Schnur ont prévalu en simple lors des qualifications.

Leurs compatriotes Françoise Abanda, Raphaëlle Lacasse, Mélodie Collard, Kayla Cross, Katherine Sebov, Mia Kupres et Layne Sleeth ont toutefois été vaincues, en simple également.