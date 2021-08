L’ancienne sprinteuse canadienne Angela Bailey est décédée

Dans un communiqué officiel émis lundi, la Fédération canadienne d’athlétisme a confirmé le décès survenu le 31 juillet, offrant aussi ses condoléances à la famille.

Ses coéquipières du relais olympique de 1984, Marita Payne, Angela Taylor-Issajenko et France Gareau, lui ont aussi rendu hommage.

Nous sommes sous le choc et profondément attristées par la mort soudaine de notre coéquipière. Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Elle était une formidable compétitrice et nous allons chérir les souvenirs que nous avons créés ensemble sur la piste , ont-elles indiqué dans leur message.

Le palmarès de Bailey compte aussi trois médailles d’argent au relais 4 x 100 m aux Jeux du Commonwealth en 1978, en 1982 et en 1986.

Sa marque canadienne de 10,98 s pour un 100 m a été établie en 1987, en Hongrie, et elle tient encore aujourd’hui. La même année, elle a aussi décroché une médaille de bronze sur 60 m aux Championnats mondiaux en salle.

Elle détient aussi la marque canadienne au 200 m en salle en 23,32 s.

En plus des Jeux de Los Angeles, Bailey a également pris part aux Jeux olympiques de Séoul, en 1988. Elle a raté ceux de Moscou en raison du boycottage des pays de l’Ouest.

Elle a été intronisée au Temple de la renommée de l’athlétisme de l’Ontario en 2014.

Diplômée de la faculté de droit de l’Université Queen's en 1996, Bailey a été reçue au Barreau de l’Ontario en 2003.