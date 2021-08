Les Blue Jays échangent John Axford aux Brewers de Milwaukee

La tentative de retour au jeu de John Axford prendra un détour par Milwaukee, là où le vétéran a débuté sa carrière et a connu le plus de succès.

Les Brewers ont annoncé lundi avoir acquis le releveur des Blue Jays de Toronto en retour d'une somme d'argent. Axford n'a pas lancé dans les Majeures depuis 2018 et a commencé la saison comme analyste lors de la télédiffusion des matchs des Blue Jays.

Après avoir lancé pour le Canada lors des qualifications pour les Olympiques, Axford a signé un contrat avec les Blue Jays le 24 juin. Il a effectué neuf sorties au niveau AAA et a accordé un point mérité en 10 manches et deux tiers de travail. Il a retiré 14 frappeurs sur des prises et a accordé trois buts sur balles.

Même si la date limite des transactions du Baseball majeur était vendredi, cet échange est permis puisqu'Axford joue dans les ligues mineures et ne faisait pas partie de la formation de 40 joueurs des Blue Jays.

Âgé de 38 ans, Axford a porté les couleurs des Brewers de 2009 à 2013 et a établi un record d'équipe avec 46 sauvetages en 2011.

Au cours de sa carrière, Axford a également porté les couleurs des Cardinals de St. Louis, des Indians de Cleveland, des Pirates de Pittsburgh, des Rockies du Colorado, des Athletics d'Oakland et des Dodgers de Los Angeles.

Les Brewers occupent le premier rang de la section centrale de la Ligue Nationale.