Osaka et Medvedev : têtes de série à l'Omnium Banque Nationale

Tennis Canada a dévoilé lundi les têtes de série pour le tournoi, qui sera présenté du 7 au 15 août dans les deux métropoles canadiennes.

Osaka occupe le deuxième rang mondial et visera un premier titre à l'Omnium Banque Nationale. La Bélarusse Aryna Sabalenka sera la deuxième tête de série.

La Canadienne et championne en titre du tournoi, Bianca Andreescu, sera la quatrième tête de série.

C'est un groupe de joueuses exceptionnellement fort que les amateurs auront le plaisir de voir à l'œuvre au stade IGA , a dit le directeur du tournoi de Montréal, Eugène Lapierre.

Le circuit féminin compte de nombreux talents prometteurs, ainsi que des championnes confirmées. Nous sommes prêts pour une magnifique semaine de tennis. Une citation de :Eugène Lapierre

Du côté de Toronto, Medvedev voudra franchir une étape de plus après avoir été finaliste en 2019. Il avait alors perdu contre Rafael Nadal et l'Espagnol sera la deuxième tête de série.

Daniil Medvedev Photo : Getty Images / KENA BETANCUR

Le Canadien Denis Shapovalov, qui occupe actuellement le 10e rang mondial, sera la huitième tête de série et son compatriote Félix Auger-Aliassime, la 13e.

Que les meilleurs de la planète reviennent année après année disputer notre tournoi constitue un véritable témoignage du calibre et du prestige de celui-ci. C'est encore plus impressionnant cette année en raison des Jeux olympiques et des restrictions dues à la pandémie de COVID-19 , a déclaré le directeur du tournoi de Toronto, Karl Hale.

Le tirage officiel des tableaux principaux des deux volets de l'Omnium Banque Nationale, qui déterminera les affrontements de la semaine, sera effectué le samedi 7 août.