Le gardien Marc-André Fleury a accepté de jouer avec les Blackhawks l'an prochain

Salut Chicago, c'est Marc. Je voulais vous signaler que je suis prêt, allons travailler , a affirmé Fleury dans une vidéo publiée par le compte Twitter des Blackhawks.

Le Québécois de 36 ans n'avait pas inclus les Blackhawks au sein de sa liste d'équipes auxquelles il ne voulait pas être échangé, mais il ne voulait pas non plus jouer pour une autre formation que les Golden Knights de Vegas, qui l'ont envoyé à Chicago en retour de l'attaquant Mikael Hakkarainen.

Lors de la dernière saison, Fleury a présenté une fiche de 26-10-0, une moyenne de buts alloués de 1,98 et un taux d'arrêts de ,928. Il a entamé 16 des 19 parties des Golden Knights pendant les séries éliminatoires.

C'est la première fois en 20 ans que le lauréat du trophée Vézina est échangé avant la saison suivante.

Marc-André améliore notre situation devant le filet, solidifie notre défensive sur le plan collectif et il aura un impact très important dans le développement général des Blackhawks , avait déclaré le directeur général Stan Bowman.

Un gardien comme lui dans notre équipe va placer les joueurs de talent que nous avons au sein de notre formation dans une meilleure position pour connaître du succès à long terme.

Robin Lehner, l'autre gardien des Golden Knights, a complété les séries à titre de partant après qu'une bourde de Fleury, vers la fin du troisième match de la demi-finale contre le Canadien de Montréal, eut modifié l'allure de la série.

Lehner est sous contrat pendant quatre autres saisons.

Sur Twitter, les Golden Knights avaient rendu hommage à Fleury.