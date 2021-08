Une troisième défaite de suite pour le CF Montréal

Le CF Montréal a subi un troisième revers d'affilée, 2-1 contre l'Inter Miami au DRV PNK Stadium.

Face à un retard d'un but après la première mi-temps, l'Inter Miami (3-8-3), l'équipe avec le pire dossier dans la MLS, a battu le CF Montréal pour la première fois de son histoire grâce à deux buts de Gonzalo Higuain en deuxième mi-temps.

C'était la première victoire de l'Inter Miami depuis le 16 mai, et sa première à domicile en 2021, à son huitième match cette saison.

Joaquin Torres avait permis au CF Montréal de prendre l'avance à la 20e minute. Les hommes de Wilfried Nancy ont par ailleurs raté de nombreuses chances de marquer.

Nous nous sommes créé des occasions et nous n'avons pas su en profiter pour nous mettre à l'abri un peu plus tôt. Nous allons continuer à travailler sur ça , a déclaré l'entraîneur-chef du CF Montréal.

Mason Toye, en particulier, a connu une soirée frustrante. Il a laissé filer trois occasions de qualité lors desquelles ses tirs ont raté la cible.

Je sais que Mason veut bien faire, mais parfois, il pense trop. Il doit recommencer à se fier à son instinct. Quand il a marqué des buts en début d'année, c'est parce qu'il ne pensait pas trop. Il doit retourner à ce qu'il faisait instinctivement , a mentionné Nancy au sujet du meilleur marqueur de l'équipe.

Malgré cette défaite, le CF Montréal (6-6-4) conserve le 7e rang du classement de l'Est, le dernier qui donne accès aux éliminatoires, un point devant D.C. United.

La formation montréalaise disputera son prochain match mercredi soir face à l'Atlanta United dans un stade Saputo qui pourrait accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs. Cette rencontre viendra conclure la première moitié du calendrier du CF Montréal.

Mathieu Choinière, qui a joué un rôle clé dans le seul but des siens samedi, avait déjà les yeux tournés vers cette rencontre.

Ce n'a pas été notre meilleur match, mais on en a un dans trois jours. On oublie ce match-là et on va vers l'avant , a-t-il déclaré.

Excellent départ

Propulsés par du jeu dynamique pendant le premier quart d'heure de jeu, les joueurs du CF Montréal ont connu un solide début de rencontre.

Ils sont même venus très près d'ouvrir la marque dès la 3e minute lorsque Toye a fait dévier un beau centre de Zachary Brault-Guillard tout juste à la droite du filet adverse.

La formation montréalaise s'est rachetée lorsque Torres, titulaire dans un quatrième match de suite, a inscrit son deuxième but cette saison, à la suite d'un centre de Choinière.

C'était la première fois depuis le 3 juillet, contre l'Inter Miami, que la formation montréalaise marquait le premier but dans un match.

Par ailleurs, si le jeu du CF Montréal avait été impeccable pendant le premier quart d'heure de jeu, il a été un peu plus brouillon pendant les 15 dernières minutes de la mi-temps.

Ce n'était qu'une question de temps avant que l'Inter Miami parvienne à marquer un premier but contre le CF Montréal en 2021. Il est venu à la 49e minute, sur un tir de pénalité de Higuain, après que son frère Federico eut été accroché par Bassong dans la surface de réparation.

Cette séquence a semblé ranimer la troupe de Wilfried Nancy, qui a eu trois belles chances de marquer entre la 55e et la 60e. Chaque fois, le ballon a raté le cadre.

Puis, contre toute attente, Higuain a brisé l'égalité à la 69e minute quand son tir du pied gauche a été bloqué partiellement par James Pantemis avant de bondir jusque dans le filet.

Un revirement du défenseur Rudy Camacho en bordure de la surface de réparation a mené à ce but décisif duquel le CF Montréal ne s'est pas relevé.