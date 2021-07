Les Alouettes de Montréal pleurent le décès de leur copropriétaire Sid Spiegel

Spiegel est décédé mercredi à Toronto. La direction des Alouettes et les dirigeants de la Ligue canadienne de football (LCF) ont confirmé son décès dans des communiqués distincts, vendredi.

L'âge de Spiegel n'a pas été précisé. Toutefois, en janvier 2020, lorsque Spiegel et Gary Stern ont acheté les Alouettes, qui étaient alors la propriété de la LCFLigue canadienne de football , les informations qui avaient circulé disaient qu'il était âgé de 89 ans.

Stern n'était pas seulement le partenaire d'affaires de Spiegel, mais également son gendre.

Depuis, Stern s'est affiché davantage que Spiegel, qui est demeuré à l'arrière-scène.

Les Alouettes doivent entamer le calendrier 2021 le 14 août contre les Elks d'Edmonton.

Nous le porterons dans notre coeur à chaque rencontre , ont écrit les dirigeants des Alouettes dans leur communiqué de presse.

C'est vraiment malheureux, a déclaré l'entraîneur-chef Khari Jones lors d'une visioconférence, vendredi. Je me sens vraiment triste pour lui et sa famille.

Ça me donne envie de travailler encore plus fort pour m'assurer qu'ils voient le fruit de leur travail, pour qu'ils voient cette équipe faire ce qu'elle est censée faire. Je sais que sa famille sera toujours là et qu'elle suivra [l'équipe] et j'ai l'impression qu'il va la suivre aussi.

Spiegel était le fondateur et président du conseil d'administration de Crawford Steel. Il avait des investissements au Québec qui comprenaient des aciéries à Longueuil et à Rouyn-Noranda, ainsi que des propriétés immobilières.

Il laisse dans le deuil sa femme Naomi; il était un père et un beau-père pour Karen Flom, Julie et Gary Stern, Benjy Spiegel, ainsi que Robert Spiegel.

La Ligue canadienne de football est profondément attristée d'apprendre le décès du copropriétaire des Alouettes de Montréal Sid Spiegel , ont réagi les dirigeants de la LCFLigue canadienne de football .