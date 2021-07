Le Canadien embauche Éric Raymond comme entraîneur des gardiens

Le directeur général Marc Bergevin a confirmé la nouvelle par voie de communiqué.

Raymond, 49 ans, a occupé les fonctions d'entraîneur des gardiens avec le Wolf Pack de Hartford dans la Ligue américaine de 2016 à 2020, en plus d'occuper les fonctions de consultant au développement des gardiens avec les Rangers de New York pendant la même période.

Le Montréalais a tenu un rôle analogue avec les Mooseheads d'Halifax entre 2010 et 2018, après avoir occupé les mêmes fonctions avec le Junior de Montréal durant la saison 2008-2009.

L'entraîneur-chef du CH, Dominique Ducharme, était l'entraîneur-chef des Mooseheads pendant la majorité de l'association de Raymond avec l'équipe. Ensemble, les deux hommes ont remporté la Coupe du Président à titre de champions de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec en 2012-2013 à la suite d'une saison qui s'est conclue avec un dossier de 58-6-4 en 68 matchs.

Les deux hommes ont également mis la main sur la coupe Memorial la même année, en l'emportant sur les Winterhawks de Portland en grande finale. Raymond était du groupe d'entraîneurs de l'équipe canadienne, aux côtés de Ducharme, lors de la conquête de la médaille d'or au Championnat du monde junior de 2018.

J'ai travaillé étroitement avec Éric pendant plusieurs années. En plus d'être un excellent communicateur, il a une approche et des techniques modernes. Il parvient à créer une réelle chimie avec ses gardiens et sa feuille de route est très variée. Il possède beaucoup d'expérience à tous les niveaux, notamment sur la scène internationale. Je me réjouis de son addition à notre groupe , a dit Ducharme.

Raymond a connu une carrière d'une quinzaine d'années comme gardien de but. Il a disputé 145 matchs de saison dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec de 1989 à 1992 avec le Titan de Laval et le Collège-Français de Verdun avant de faire le saut chez les professionnels.

Il a notamment aidé le Titan à remporter deux championnats de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec en 1989-1990 et en 1991-1992.

Raymond a également passé plusieurs années en Europe.