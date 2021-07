Repêchage de la NBA : Cunningham à Détroit, Barnes à Toronto

Les Pistons ont choisi le joueur d'Oklahoma State en lever de rideau, au Barclays Center.

Avec le deuxième choix, les Rockets de Houston ont misé sur Jalen Green du G League Ignite, une formation élite de développement. Au 3e rang, les Cavaliers de Cleveland ont repêché Evan Mobley (USC).

Tôt dans la soirée, ESPN a rapporté que Russell Westbrook passait des Wizards de Washington aux Lakers de Los Angeles.

Selon ESPN, LeBron James et compagnie obtiennent Westbrook et un choix de deuxième tour en 2024 et en 2028, en retour de Kyle Kuzma, de Montrezl Harrell, de Kentavious Caldwell-Pope et du 22e choix cette année. Westbrook a été nommé dans l'équipe d'étoiles en neuf occasions.