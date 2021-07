MLS : Montréal, Toronto et Vancouver pourront compléter leur saison à domicile

L'équipe a dévoilé la nouvelle jeudi après-midi, conjointement avec la MLS, dans un communiqué.

Ce dernier note que l'annonce fait suite à l'approbation– par l'Agence de la santé publique du Canada et le ministère de l'Immigration – de l'exemption dans l'intérêt national, qui stipule de rigoureux protocoles sanitaires et de sécurité permettant à tous les joueurs de la MLS de participer à des rencontres transfrontalières.

Ainsi, entre le début septembre et le 7 novembre, date à laquelle se terminera le calendrier de la MLS, le CF Montréal disputera sept parties au stade Saputo. Elles s'ajouteront à celles prévues les 4, 14 et 27 août et celle jouée le 17 juillet dernier, devant 5000 spectateurs.

Le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver auront les mêmes privilèges. Les directives de la santé publique autorisent présentement le CF Montréal à recevoir des spectateurs dans toutes les sections du stade Saputo en respectant les mesures de distanciation physique en place, jusqu'à un maximum de 15 000 spectateurs.

Les exigences de l'exemption au titre de l'intérêt national comprennent le maintien du dépistage moléculaire de la COVID-19 chez les joueurs et le personnel avant et au moment de leur arrivée au Canada, peu importe leur statut vaccinal, précise le communiqué transmis par l'équipe.

Les individus qui ne sont pas du tout ou pas pleinement vaccinés devront observer une quarantaine modifiée.