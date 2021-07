Mike Hoffman heureux de s'amener à Montréal

L'attaquant ontarien de 31 ans a vanté la qualité de l'organisation montréalaise et le talent présent au sein de l'équipe.

Mike Hoffman s'est taillé un poste régulier dans la LNHLigue nationale de hockey relativement tard, mais il soutient que cela a contribué à faire de lui un meilleur hockeyeur.

Dans quoi que ce soit où vous voulez réussir, ça prend beaucoup de dur travail et de détermination. Rien n'arrive facilement. J'ai toujours cru en moi. Il faut avoir une bonne attitude et rester fort mentalement. Toute expérience que vous traversez, vous voulez en retirer quelque chose qui va vous aider à avancer. Une citation de :Mike Hoffman, nouvel attaquant du Canadien de Montréal

Après avoir joué pour trois clubs dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec , Hoffman a disputé trois saisons et une bonne partie d'une quatrième dans la Ligue américaine (LAH). C'est en 2014-15 qu'il a commencé à s'illustrer avec Ottawa, obtenant 27 buts et 48 points.

Mercredi, le Canadien lui a accordé un contrat de 13,5 M $ sur trois ans.

En 545 matchs dans la Ligue nationale, Hoffman en est à 189 buts et 395 points. L'ailier gauche a passé la dernière saison avec les Blues, inscrivant 17 filets et 36 points. J'ai beaucoup aimé mon temps avec à St. Louis, mais je suis très excité de ce changement dans ma carrière , a dit l'Ontarien de 31 ans.

J'ai hâte de me joindre au Canadien. J'ai vraiment hâte de jouer au Centre Bell. L'ambiance, la ville, la passion des partisans, c'est ce que vous recherchez comme joueur. Une citation de :Mike Hoffman

Du point de vue hockey, c'est une excellente équipe, avec de jeunes joueurs prometteurs, a-t-il ajouté. Je pense que le club va rester à ce niveau, alors la décision a été facile pour moi, a poursuivi Hoffman qui est notamment réputé pour son brio en avantage numérique.

Je suis un joueur offensif. Je ne pense pas que le Canadien m'a fait cette offre pour me placer sur le quatrième trio, dit-il. Les attraits du club et de la ville ont pesé bien davantage que le rôle qu'on me confierait , a renchéri Hoffman qui a suivi avec attention la route du CH jusqu'à la finale de la Coupe Stanley.

J'ai regardé plusieurs matchs. Ils ont un groupe très talentueux à l'attaque, mais qui joue bien en défense aussi. Ce n'est pas facile de se rendre en finale. Le club compte aussi sur l'un des meilleurs gardiens au monde. Il y a beaucoup de positif ici. Une citation de :Mike Hoffman

Un parcours qui augure bien pour le futur, estime l'athlète de 1,83 m (6 pi) et 82,5 kg (182 lb).

C'est fabuleux que le club se soit rendu si loin en séries, a dit Hoffman. C'est de l'expérience précieuse, et ça va rendre tous les joueurs plus affamés. Je pense que l'avenir de l'organisation est prometteur.

Au niveau personnel, il dit avoir veillé à offrir du jeu régulier, ces dernières saisons.