Phillip Danault avec les Kings, Philipp Grubauer avec le Kraken

Plusieurs organisations ont officialisé en début d'après-midi des ententes avec quelques-uns des meilleurs joueurs disponibles sur le marché cet été.

L'ancien du Canadien, Phillip Danault, a été embauché par les Kings de Los Angeles qui lui ont offert un contrat de six ans, évalué à 5,5 millions de dollars annuellement.

Danault quitte donc Montréal, après avoir joué 360 matchs dans l'uniforme du Tricolore en saison régulière. Il a amassé 24 points en 53 matchs lors de la campagne 2020-2021.

Il a terminé 6e aux votes à l'obtention du trophée Frank-J. Selke, remis au meilleur attaquant défensif, la saison dernière.

En point de presse vendredi, le directeur général du Canadien Marc Bergevin a confirmé qu'il avait déposé une offre à Danault en septembre dernier. Les deux parties n'ont toutefois pas réussi à en venir à une entente. Aucune autre offre n'avait été soumise par le camp montréalais depuis, selon Bergevin.

Je respecte sa décision , a déclaré Bergevin. On lui a fait une bonne offre en septembre. Phil a décidé d'écouler sa dernière année, c'est son choix et on le respecte. On veut le remercier pour ce qu'il a fait et on lui souhaite bonne chance à Los Angeles.

Bergevin affirme aussi que Danault était préoccupé quant au rôle qui lui serait confié, s'il était resté avec le Tricolore. On était à l'aise de lui offrir le montant qu'on lui a offert. Los Angeles voyait quelque chose de différent. Ça leur appartient. Il y a la question de son rôle ici, qui était bien défini. Mais je ne vois pas une grande différence avec Los Angeles, là aussi ils ont beaucoup de bons jeunes centres.

À Los Angeles, Danault aura de la compétition au poste de centre. Les Kings misent sur plusieurs jeunes pivots comme Quinton Byfield, Gabriel Vilardi et Alex Turcotte qui tenteront tous de se faire une place rapidement dans la formation.

Le vétéran Anze Kopitar est aussi sous contrat pour les trois prochaines saisons à Los Angeles.

Philipp Grubauer se joindra quant à lui à la nouvelle franchise de la LNH, le Kraken de Seattle, après avoir accepté une offre de six ans qui lui rapporterait un peu moins de six millions chaque saison.

Le gardien quitte l'Avalanche, après avoir joué les trois dernières campagnes avec le Colorado. La saison dernière, il a terminé au sommet de la ligue pour le nombre de blanchissages.

Après de bonnes performances en saison régulière, Grubauer a connu des ennuis en séries éliminatoires. Photo : usa today sports / Stephen R. Sylvanie

Le Kraken comptait déjà sur trois gardiens en Chris Driedger, Vitek Vanecek et Joey Daccord, sélectionnés au repêchage d'expansion.

Ryan Suter se trouve une nouvelle maison à Dallas

Ryan Suter, dont le contrat a été racheté par son ancienne équipe il y a quelques semaines, s'est trouvé une nouvelle maison à Dallas.

Le vétéran défenseur de 36 ans a accepté une offre de quatre saisons pour se joindre aux Stars.

Ancien choix de premier tour des Predators de Nashville (7e au total) en 2003, Suter a joué 1198 matchs en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Ryan Suter Photo : Getty Images / Hannah Foslien

Mardi, les Capitals de Washington ont confirmé que leur capitaine Alex Ovechkin resterait encore longtemps dans la capitale américaine. Le Russe a paraphé une nouvelle entente de cinq ans. Un autre capitaine, Gabriel Landeskog a également décidé de rester loyal à son équipe, l'Avalanche.

Autres contrats annoncés mercredi : Boone Jenner (attaquant) avec les Blue Jackets (4 saisons)

Alex Wennberg (attaquant) avec le Kraken (3 saisons)

Mikael Granlund (attaquant) avec les Predators (4 saisons)

Zach Bogosian (défenseur) avec le Lightning (3 saisons)

Derek Forbot (défenseur) avec les Bruins (3 saisons)

Jarred Tinordi (défenseur) avec les Rangers (2 saisons)

Alec Martinez (défenseur) avec les Golden Knights (3 saisons)

James Reimer (gardien) avec les Sharks (2 saisons)

Antti Raanta (gardien) avec les Hurricanes (2 saisons)

Laurent Brossoit (gardien) avec les Golden Knights (2 saisons)

