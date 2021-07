Le Québécois Abraham Toro cédé aux Mariners

Le releveur Joe Smith l'accompagne à Seattle. Les Astros obtiennent les droitiers Rafael Montero et Kendall Graveman.

Les Mariners reçoivent d'ailleurs les Astros mardi soir.

Ajouter un jeune joueur des majeures comme Abraham et un vétéran comme Joe Smith nous donne plus de profondeur dès maintenant et à l'avenir , a confié le vice-président directeur des Mariners, Jerry Dipoto, dans un communiqué.

En 35 parties avec les Astros cette saison, Toro a maintenu une moyenne de ,211 avec 6 circuits, 20 points produits et 17 points marqués.

L'athlète de Longueuil a aussi volé trois buts.

Il a joué au troisième coussin lors de 30 matchs, et au premier but en deux occasions.

Choix de cinquième tour des Astros en 2016, Toro a fait ses débuts dans les grandes ligues en 2019.

On se souviendra que cette année-là, il a cogné un circuit de deux points dans un match sans point ni coup sûr de Justin Verlander, un gain de 2-0 à Toronto.

Le Québécois a brillé ces derniers jours.

Toro a frappé un circuit en solo lundi, au lendemain d'un match où il a cogné un circuit de deux points.