Le gardien Marc-André Fleury échangé aux Blackhawks de Chicago

Les Golden Knights de Vegas ont échangé le gardien de but québécois Marc-André Fleury aux Blackhawks de Chicago, mardi, selon son agent Allan Walsh.

Ils se départissent de leur gardien un mois après que Fleury eut remporté le trophée Vézina,

Allan Walsh a écrit sur Twitter que Fleury n'avait toujours pas eu de nouvelles des Golden Knights à propos de l'accord.

Marc-André prendra le temps de discuter de sa situation avec sa famille et d'évaluer sérieusement son avenir au hockey. Une citation de :Allan Walsh, agent de Marc-André Fleury

À 36 ans, Fleury pourrait donc ne pas se rapporter aux Blackhawks et opter pour la retraite, pour des raisons familiales.

C'est la première fois en 20 ans que le vainqueur en titre du Vézina est échangé avant la prochaine saison. En 2001, Buffalo avait échangé Dominik Hasek à Detroit dès l’ouverture du marché des agents libres.

La dernière saison, Fleury a compilé un dossier de 26-10-0 et six jeux blancs. Le triple vainqueur de la Coupe Stanley a présenté une fiche de 26-10-0, une moyenne de buts alloués de 1,98 et un taux d’efficacité de 0,928.

En séries, il a été le gardien partant pour 16 des 19 rencontres avec les Golden Knights. Il a dû céder sa place pour les derniers matchs éliminatoires à la suite d'une gaffe en fin de partie lors du troisième match de la finale d'association contre le Canadien de Montréal. C'est Robin Lehner qui avait poursuivi le travail pour Vegas. Ce dernier a signé une prolongation de contrat de 4 ans.

En 2021-2022, celui qui détient une clause partielle de non-mouvement à son entente comptera pour 7 millions de dollars sur la masse des Hawks. Il deviendra joueur autonome sans compensation l’an prochain.