Les Panthers accordent des prolongations de contrat à Sam Bennett et Noah Juulsen

Selon TSN, la valeur moyenne annuelle du contrat est de 4,4 millions de dollars américains.

Bennett a produit 15 points en 10 matchs après que les Panthers eurent acquis ses services des Flames de Calgary le 12 avril. C'est un record pour un joueur à ses 10 premiers matchs avec l'équipe. Il a ajouté cinq points en autant de rencontres en séries éliminatoires.

Le directeur général des Panthers, Bill Zito, a souligné l'importance de ce joueur de 25 ans. L'impact de Sam sur notre équipe la saison dernière a été immédiat, ajoutant une dose de robustesse et de talent à notre formation.

Nous sommes enchantés de compter sur lui dans la formation des Panthers. Une citation de :Bill Zito, directeur général des Panthers de la Floride

Repêché en première ronde par les Flames en 2014, quatrième au total, Bennett est passé aux Panthers en compagnie d'un choix de sixième tour en 2022, en retour de l'espoir Emil Heineman et d'un choix de deuxième ronde en 2022.

En 412 matchs dans la LNH avec les Flames et les Panthers, Bennett a inscrit 73 buts et 82 aides.

Le défenseur Noah Juulsen prolonge son aventure en Floride

Noah Juulsen lors du match Canada – États-Unis au Championnat mondial junior en 2017 (archives) Photo : Getty Images / Claus Andersen

De son côté, le défenseur Noah Juulsen a signé une prolongation de contrat à deux volets d'une saison avec les Panthers de la Floride.

L'ancien choix de premier tour du Canadien de Montréal a disputé quatre rencontres avec les Panthers en 2020 et 2021. Il a également participé à cinq matchs avec le Crunch de Syracuse, dans la Ligue américaine de hockey.

Le défenseur âgé de 24 ans a été réclamé au ballottage par les Panthers le 11 janvier dernier.

En 48 rencontres dans la LNH avec le Canadien et les Panthers, Juulsen a récolté deux buts et six aides.

La carrière de Juulsen a déraillé à la suite d'une blessure subie quand il a été atteint deux fois au visage par des rondelles lors d'un match contre les Capitals de Washington, le 19 novembre 2018.

Depuis, il souffre de maux de tête liés à un problème nerveux associé aux rondelles qu'il a reçues au visage.