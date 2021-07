Logan Mailloux veut gagner la confiance du public montréalais

Celui qui a été sélectionné au 31e rang avait pourtant demandé plus tôt cette semaine aux 32 équipes du circuit Bettman de ne pas le sélectionner, après avoir révélé qu'il a fait face à des accusations criminelles de nature sexuelle en Suède, où il jouait l'année dernière.

Il affirme avoir appris en même temps que tout le monde qu’il avait été repêché par le Canadien. Il indique ne pas avoir été en contact avec Marc Bergevin ou avec l’organisation depuis qu’il a demandé à ne pas être repêché mercredi dernier.

Celui qui doit passer la prochaine saison avec les Knights de London dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL) reconnaît avoir posé un geste complètement stupide et irresponsable .

J’ai pris une photo de ma partenaire sans son consentement et je l’ai envoyée à mes coéquipiers pour les impressionner. Je sais que j’ai causé énormément de tort à cette personne et à sa famille, et je regrette profondément les dommages que j’ai causés.

Une citation de :Logan Mailloux