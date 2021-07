Le Canadien choisit un joueur qui a renoncé au repêchage

En novembre 2020, lorsqu'il portait les couleurs du SK Lejon, l'Ontarien de 18 ans a été au cœur d'une enquête après avoir partagé une photo de nature sexuelle d'une femme sans son consentement. La photo, qui montrait Mailloux avec et la femme en question dénudés et en plein acte sexuel, a également été prise sans le consentement de la femme.

À la suite de l'enquête, le hockeyeur a été reconnu coupable en décembre de photographie choquante constituant une invasion de la vie privée et de diffamation . Sa peine a constitué en deux amendes, ce qui constitue une conséquence équivalente à un verdict de culpabilité dans le système de justice suédois.

Mailloux jouait en Suède pendant que les activités de la Ligue junior de l'Ontario étaient à l'arrêt à cause de la pandémie de COVID-19.

Dans une déclaration sur Twitter mardi, il a annoncé renoncer au repêchage de 2021. Il estimait ne pas avoir démontré assez de maturité pour mériter d'être sélectionné et souhaitait utiliser la prochaine saison pour démontrer aux équipes un niveau adéquat de maturité et de caractère en vue du repêchage amateur de 2022.

Le Canadien veut l'encadrer

Le directeur général Marc Bergevin mentionne que l'équipe n'a pas pris la décision de repêcher Mailloux à la légère. Il affirme que l'organisation va lui offrir de l'appui.

Il a démontré des remords pour son geste, que l’on n'excuse pas. C’est un jeune homme qui a fait une sérieuse erreur de jugement. Nous allons travailler avec lui. Nous lui avons parlé et il est au courant. On va bien l’encadrer et lui donner l’appui dont il a besoin , affirme Bergevin.

Le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Il ajoute que du point de vue hockey, c'était la meilleure décision à prendre.

On croyait qu’il y avait des chances qu’il ne soit pas là au deuxième tour et les questions auraient été les mêmes si on l’avait pris plus loin. Question talent, c'est un joueur de premier tour , poursuit Bergevin.

On croit que c’est une erreur d’immaturité et il est vraiment prêt à travailler, avec la famille, pour que ce genre de chose là ne survienne plus jamais Une citation de :Marc Bergevin, directeur général du Canadien de Montréal

Le Canadien a publié un communiqué, tout de suite après la sélection du jeune homme, pour expliquer sa décision.

En sélectionnant l'espoir Logan Mailloux au 31e rang, l'organisation des Canadiens de Montréal obtient un joueur de hockey prometteur, mais également un jeune homme qui a récemment admis avoir commis une faute grave. Les Canadiens sont bien au fait de la situation et ne minimisent en aucun cas la sévérité des actions posées. Logan est au courant des impacts de son geste. Sa sortie publique représente à nos yeux les premiers pas d'un cheminement personnel et d'une prise de conscience sincère.

Nous prenons aujourd'hui l'engagement d'accompagner Logan dans son cheminement, de lui fournir les outils pour lui permettre de prendre de la maturité et l'aide nécessaire pour le guider dans sa démarche.

Marc Bergevin indique aussi que malgré son appel aux équipes de la LNH pour ne pas être repêché cette année, Logan Mailloux ne pouvait pas se retirer du processus et que l'équipe avait éclairci la question avec la ligue.