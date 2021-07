Le gardien Carey Price a été opéré à un genou et sera absent 10 à 12 semaines

Carey Price a été opéré à un genou, vendredi, et la période de convalescence du gardien du Canadien de Montréal sera de 10 à 12 semaines. L'équipe a annoncé la nouvelle vendredi soir.

L'opération a été effectuée à New York au Hospital for Special Surgery par le Dr Robert Marx, après consultation avec son collègue – le Dr Bryan Kelly – concernant des blessures à la hanche et au genou.

Le Canadien a ajouté que la blessure à la hanche ne nécessitera pas d'opération.

Price pourrait donc être rétabli à temps pour le début de la saison, le 13 octobre à Toronto. Une période de 12 semaines à compter du jour de l'opération mène au 15 octobre.

Le directeur général Marc Bergevin avait déclaré jeudi qu'il n'y avait rien d'alarmant concernant l'état de santé de son gardien étoile.

Price, qui célébrera son 34e anniversaire de naissance le 16 août, a disputé les 22 matchs du Canadien en séries éliminatoires, aidant l'équipe à atteindre la finale de la Coupe Stanley pour une première fois depuis 1993.

Il avait été limité à 25 rencontres lors du calendrier régulier en raison d'une commotion cérébrale et d'une blessure au bas du corps. Il a compilé un dossier de 12-7-5 avec une moyenne de 2,64 et un taux d'efficacité de ,901.

Price n'a pas été protégé par le Canadien lors du repêchage d'expansion du Kraken de Seattle plus tôt cette semaine. Le Kraken a toutefois préféré sélectionner le défenseur Cale Fleury.

Il reste encore cinq saisons à écouler au contrat de Price, à une valeur moyenne annuelle de 10,5 millions $ US.