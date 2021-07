Tennis : Novak Djokovic se retire de l'Omnium Banque Nationale

Dominic Thiem (6e), David Goffin (20e) et Stan Wawrinka (29e) n'y seront pas eux non plus.

Djokovic a triomphé lors des trois premières étapes du Grand chelem cette saison.

En sol canadien, le Serbe s'est imposé en 2007, 2011, 2012 et 2016.

Nous aurions beaucoup aimé accueillir Novak, a commenté Karl Hale, directeur du tournoi de Toronto. Mais après son parcours historique à Wimbledon et sa participation aux Jeux olympiques de Tokyo, nous comprenons sa décision. Nous lui souhaitons bonne chance pour le reste de la saison.

Thiem se remet d'une blessure au poignet subie en juin à Majorque, en Espagne.

Goffin est encore ennuyé par une blessure à la cheville et Wawrinka n'est pas prêt à revenir à la compétition après une opération au pied.

Le Russe Daniil Medvedev sera le favori au Centre Aviva, du 7 au 15 août.

Rafael Nadal, champion en titre et troisième mondial, sera la deuxième tête de série.

Le volet féminin sera disputé au stade IGA, à Montréal.