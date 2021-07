Le calendrier de la LNH prévoit une pause olympique la saison prochaine

Cette pause est prévue du 7 au 22 février. Les discussions se poursuivent entre l’Association des joueurs et la Fédération internationale de hockey (IIHF) sur une participation des joueurs de la LNH.

Selon la ligue, un calendrier modifié pourrait être dévoilé si elle devait faire l’impasse sur les Jeux de Pékin.

Les joueurs de la LNH ont participé à leurs derniers Jeux à Sotchi, en 2014, où le Canada avait remporté la médaille d'or face à la Suède, avec Carey Price devant le filet.

Duel Lightning-Penguins en lever de rideau

La prochaine saison sera lancée le 12 octobre prochain avec un duel entre le Lightning de Tampa Bay, champion de la Coupe Stanley, et les Penguins de Pittsburgh, en Floride. Le même soir, les deux plus jeunes équipes de la LNH, le Kraken de Seattle et les Golden Knights, vont s’affronter à Vegas.

Nikita Kucherov a terminé meilleur pointeur des séries éliminatoires, récoltant 8 buts et 24 mentions d'aide pour mener le Lightning à une deuxième conquête de la Coupe Stanley d'affilée. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Le premier match du Canadien de Montréal aura lieu le lendemain, à Toronto, contre les Maple Leafs alors que les Canucks de Vancouver joueront le même soir à Edmonton face aux Oilers.

Les Sénateurs d’Ottawa commenceront leur saison un peu plus tard, face aux Leafs, à domicile, le 14 octobre.

Le Kraken jouera son premier match à domicile au Climate Pledge Arena le 23 octobre en recevant les Canucks. Les Islanders de New York vont inaugurer leur nouveau domicile, l'UBS Arena, le 20 novembre contre les Flames de Calgary.

Jordan Eberle est présenté à la foule lors du repêchage d’expansion du Kraken de Seattle. Photo : Associated Press / Ted S. Warren

Le calendrier prévoit une saison de 82 matchs pour les 32 équipes de la LNH, avec l’ajout du Kraken, après la saison écourtée de 56 rencontres en 2021.