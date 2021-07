Shea Weber ratera la prochaine saison, sa carrière est compromise

Je ne compte pas sur la présence de Shea Weber dans l'alignement l'an prochain, a affirmé le directeur général du CH. Shea, ce n'est pas quelqu'un qui se plaint. Même manquer une pratique pour lui, ce n'est pas une option. Il a beaucoup de millages. Il a poussé son corps à la limite.

L'arrière de 36 ans traînerait depuis un bon moment des blessures au pouce, au pied et à la hanche. C'est ce que la traditionnelle évaluation médicale de fin de saison avait révélé la semaine dernière.

En 2018, Weber avait été opéré à deux reprises afin de réparer d'abord les tendons de son pied gauche, puis pour soigner unedéchirure au ménisque du genou droit.

Lors des séries éliminatoires, le grand défenseur a joué en dépit d'une blessure au pouce, qui l'avait forcé à manquer les huit derniers matchs de la saison.

Le 9 juillet, l'entraîneur-chef Dominique Ducharme avait indiqué que cette blessure nécessiterait possiblement une opération, mais qu'elle n'empêcherait pas le capitaine d'être de retour à son poste pour le début de la saison.

Le beau risque

En ce qui a trait à Carey Price, Bergevin a admis avoir pris un risque calculé en rendant son gardien vedette disponible pour le repêchage d’expansion.

Pour Carey (Price), il est venu me voir. Il a parlé à Jake Allen. On a eu beaucoup de discussions. On a pris un pari, mais on était confortables à l’idée que l’on garderait Carey à Montréal et on est très heureux de l’avoir encore , a dit Bergevin durant son point de presse.

Quant à savoir si le lourd contrat ou l’état de santé de Carey Price avait fait pencher la balance dans la décision de Ron Francis de ne pas le sélectionner, Bergevin s’est contenté d’inviter les journalistes à poser la question au directeur général du Kraken.

À nos yeux, la demande était beaucoup trop exigeante (pour que Seattle ne réclame pas Allen). On avait d’autres options, mais durant la conversation avec Carey, on a regardé ça de près et on a pris un risque calculé qui a payé pour nous, pour l’organisation. Une citation de :Marc Bergevin, directeur général du Canadien de Montréal

Au sujet de l’état de santé de Price, Bergevin a laissé entendre que la situation ne laissait présager rien de trop grave, mais que les examens médicaux que le gardien de 34 ans doit subir jeudi, à New York, donneraient l’heure juste.

Tant qu’il y a de la vie…

Questionné à savoir s’il entretenait toujours l’espoir de parvenir à une entente avec Phillip Danault, Bergevin a indiqué que l’espoir subsiste tant que le joueur de centre n’avait pas signé avec une autre formation.

Il n’a pas poussé la précision jusqu’à dire qu’il comptait déposer une nouvelle offre. Le patron a semblé beaucoup moins hésitant en abordant le statut de Joel Armia qui figurait sur la liste de protection du Tricolore en dépit du fait qu’il aura lui aussi accès à l’autonomie complète.

Je ne parle jamais des négociations et je n’amènerai pas ça sur la place publique. Comme le cas de Phil (Danault), c’est un joueur qu’on aimerait revoir à Montréal.

Enfin, Bergevin a indiqué s’être entretenu avec Jonathan Drouin allant jusqu’à dire qu’il s’attendait à le voir en uniforme cet automne.

Dominique (Ducharme) et moi avons eu une très bonne discussion avec lui, mardi. Jonathan se sent très bien. Il est concentré et prêt à recommencer. Je m’attends à le voir dès l’ouverture du camp d’entraînement. Une citation de :Dominique Ducharme

Au cours de la prochaine semaine, Bergevin aura un agenda chargé avec le repêchage amateur (vendredi et samedi), l’ouverture du marché des joueurs autonomes (le 28 juillet), les nouvelles sur l’état de santé de Price au travers de quoi, il ne doit pas perdre de vu l’assemblage d’une équipe solide en vue de la prochaine saison.