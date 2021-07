Le New York City FC met fin à la séquence de succès du CF Montréal

La séquence de matchs sans revers du CF Montréal s'est arrêtée à six à la suite d'une défaite de 1-0 contre le New York City FC, mercredi soir, au Red Bull Arena.

Ismael Tajourdi-Shradi, à la 29e minute de jeu, a inscrit le seul filet du match contre James Pantemis, qui a réalisé quatre arrêts.

Blanchi pour la cinquième fois cette saison, le CF Montréal n'a obtenu qu'un seul tir cadré sur Luis Barraza.

La formation new-yorkaise, qui jouait à domicile mais pas sur son terrain habituel - le Red Bull Arena au lieu du Yankee Stadium - a vengé l'échec de 2-1 subi le 7 juillet, en contrôlant bien le ballon.

Ce fut particulièrement le cas en deuxième demie, durant laquelle le New York City FC a dirigé 12 ballons vers le filet montréalais, bien que seulement trois ont été cadrés.

Le CF Montréal jouera son prochain match dimanche. Il rendra visite au Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Un autre déficit

À l'exception d'une barre transversale de Bjorn Johnsen à la 9e minute de jeu et d'un bel arrêt de Pantemis à la 16e, il a fallu patienter pendant environ 30 minutes avant de voir des actions significatives de part et d'autre.

À la 28e, Sunusi Ibrahim a décoché un bon tir qui a raté de peu le filet de Barraza, créant un botté de dégagement.

Ce botté a mené au seul but du match, lorsque Tajourdi-Shradi a gagné un duel contre Zorhan Bassong près de la surface de réparation avant de lober le ballon du revers du pied gauche au-dessus de la tête de Pandemis, sorti de quelques mètres de son filet.

Du coup, la formation montréalaise accordait le premier but du match en première demie pour une troisième partie de suite, ce qu'elle n'avait pas fait lors de ses 11 premières parties cette saison.

Les hommes de Wilfried Nancy ont assez bien terminé la première demie, au point de dominer au chapitre de la possession du ballon après 45 minutes de jeu. Ils n'ont cependant pu faire mieux qu'un tir cadré, de la part de Joaquin Torres.

Ils ont cependant été incapables de maintenir la cadence, permettant aux locaux de tenter quatre tirs vers le filet montréalais au fil du premier quart d'heure de jeu de la deuxième période. L'un de ces tirs a frappé la barre horizontale et un autre a été stoppé par Pantemis.

Cette suprématie s'est maintenue et même amplifiée malgré les arrivées de Djordje Mihailovic, à la 60e minute, de Mason Toye et de Lassi Lappalainen, à la 71e, et de Mathieu Choinière, à la 80e.