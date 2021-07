Repêchage d'expansion : Carey Price reste, Cale Fleury s’en va

Carey Price demeurera avec le Canadien de Montréal la saison prochaine. Le Kraken de Seattle ne l’a pas sélectionné au repêchage d'expansion de la Ligue nationale de hockey (LNH), mercredi soir, et s’est plutôt tourné vers le jeune défenseur Cale Fleury.

La liste des joueurs protégés en vue de ce repêchage a été publiée dimanche. Dans le lot, Price ne se retrouvait pas sur celle du CH, le rendant disponible pour la nouvelle formation.

Or le Kraken a laissé passer sa chance de repêcher le gardien vedette, qui commandera un salaire de 10,5 millions de dollars par an pour les cinq prochaines saisons. De plus, Price devra recevoir un bonus à la signature de 11 millions de dollars en septembre.

Price devait également se rendre à New York cette semaine pour subir des examens à un genou. Une opération pourrait être nécessaire, ce qui voudrait dire qu’il pourrait rater le début de la prochaine campagne. Il serait également ennuyé par une blessure à une hanche.

Le Kraken a préféré Cale Fleury, 22 ans, choix de 3e tour (87e au total) du Canadien en 2017. Le Saskatchewanais a disputé 41 matchs dans la LNH, tous en 2019-2020, au cours desquels il a amassé un but, six minutes de pénalité et maintenu un différentiel de -4. Il a participé à 22 matchs du Rocket de Laval dans la Ligue américaine cette saison.

Chaque fois que vous voyez un joueur comme Carey Price qui devient disponible, vous devez y songer , a dit le directeur général du Kraken, Ron Francis, après avoir annoncé la sélection de Fleury. C'est ce que nous avons fait. Nous avons eu plusieurs discussions. En fin de compte, nous avons pris la décision d'aller dans une autre direction.

À la position de gardien, Ron Francis a préféré se tourner vers des joueurs plus jeunes : Chris Driedger, 27 ans, des Panthers de Floride, Joey Daccord, 24 ans, des Sénateurs d'Ottawa, et Vitek Vanecek, 25 ans, des Capitals de Washington. À eux trois, ils représentent un poids d'un peu moins de 5 millions sur la masse salariale de leur nouvelle équipe.

Le départ de Price aurait causé une onde de choc à Montréal. Le Britanno-Colombien, qui célébrera son 34e anniversaire de naissance le 16 août, vient d'aider l'équipe à atteindre la finale de la Coupe Stanley pour une première fois depuis 1993.

Le directeur général, Marc Bergevin, avait déclaré avant la finale qu'il allait mourir avec Carey Price . Bergevin doit rencontrer les médias par visioconférence jeudi.

Price, le capitaine Shea Weber et l'attaquant Jonathan Drouin étaient parmi les nombreux joueurs intéressants offerts au Kraken. Chaque équipe de la LNH devait protéger soit sept attaquants, trois défenseurs et un gardien ou huit patineurs, peu importe leur position, et un gardien. Les Golden Knights de Vegas étaient exemptés du processus, eux qui ont fait leur entrée dans la LNH il y a quatre ans seulement. Bergevin avait décidé de protéger les attaquants Tyler Toffoli, Jesperi Kotkaniemi, Joel Armia, Josh Anderson, Brendan Gallagher, Artturi Lehkonen et Jake Evans, les défenseurs Jeff Petry, Ben Chiarot et Joel Edmundson, ainsi que le gardien Jake Allen. Des jeunes comme Nick Suzuki, Cole Caufield et Alexander Romanov n'avaient pas à être protégés. Le Tricolore a par ailleurs annoncé que Trevor Letowski, 44 ans, deviendra l'un des adjoints de l'entraîneur-chef Dominique Ducharme, qu'il a déjà accompagné derrière le banc d'Équipe Canada junior.

De bonnes prises

Le Kraken a mis la main sur l'attaquant Yanni Gourde, du Lightning de Tampa, gagnant de la Coupe Stanley pour une deuxième année de suite il y a quelques semaines. Les champions, coincés par rapport au plafond salarial, devaient laisser partir des joueurs clés. Barclay Goodrow, compagnon de trio de Gourde, a aussi quitté la Floride. Il a été cédé aux Rangers de New York.

Ron Francis a aussi mis le grappin sur un pilier des Islanders de New York, l'attaquant Jordan Eberle.

La liste des joueurs sélectionnés par le Kraken devait être soumise à 10 h (HAE) à la LNH, mercredi. Tous leurs choix ont été officiellement dévoilés à 20 h pendant une émission spéciale télévisée organisée par la ligue.