Carey Price ne serait pas sélectionné par le Kraken de Seattle

Carey Price demeurera avec le Canadien de Montréal la saison prochaine. Le Kraken de Seattle ne le sélectionnera pas au repêchage d'expansion mercredi soir, selon de nombreux médias, dont ESPN et Sportsnet.

La liste des joueurs protégés en vue du repêchage d'expansion a été publiée dimanche. Dans le lot, Price ne se retrouvait pas sur celle du CH, le rendant disponible pour la nouvelle formation.

Or, le Kraken aurait laissé passer sa chance de repêcher le gardien vedette, qui commandera un salaire de 10,5 millions de dollars par an pour les cinq prochaines saisons. De plus, Price devra recevoir un bonus à la signature de 11 millions de dollars en septembre.

Price devait également se rendre à New York cette semaine pour subir des examens à un genou. Une opération pourrait être nécessaire, ce qui voudrait dire que Price pourrait rater le début de la prochaine campagne. Il serait également ennuyé par une blessure à une hanche.

Selon certains informateurs, le Kraken s'apprêterait plutôt à prendre le jeune défenseur de 22 ans Cale Fleury au Tricolore, alors qu'au poste de gardien de but, il miserait sur un trio de jeunes gardiens avec Chris Driedger des Panthers de la Floride, Vitek Vanecek des Capitals de Washington et Joey Daccord des Sénateurs d'Ottawa.

Le Kraken aurait notamment aussi sélectionné le capitaine des Flames de Calgary, le vétéran défenseur Mark Giordano.

La liste des joueurs sélectionnés devait être soumise à 10 h (HAE) à la LNH. Tous leurs choix seront officiellement dévoilés au public à compter de 20 H (HAE) pendant une émission spéciale télévisée organisée par la ligue.

