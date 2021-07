Un premier titre de la NBA en 50 ans pour les Bucks de Milwaukee

Les Bucks ont gagné la série en six rencontres, devant leurs partisans au Fiserv Forum. Giannis Antetokounmpo a quant à lui reçu le trophée Bill Russell, remis au meilleur joueur de la finale. Il a connu une grande performance avec 50 points, 13 rebonds, 5 blocs et 2 passes décisives.

C’était le troisième match d'au moins 40 points et 10 rebonds pour la vedette des Bucks, qui en était à la première finale de sa carrière.

Je veux remercier Milwaukee d'avoir cru en moi. J'avais confiance en cette équipe. Je voulais réaliser cela ici, dans cette ville. Je suis heureux que nous ayons accompli cette tâche , a mentionné la vedette après la rencontre.

Il a marqué sur 16 des 25 lancers qu'il a effectués dans le match et a été presque parfait de la ligne de lancer franc avec une fiche de 17 en 19. Avant les séries éliminatoires, son efficacité de 55,6 % était souvent tournée en dérision.

Le joueur grec a reconnu avoir parfois été trop ému au début de sa carrière. Il a fait preuve de plus de calme cette saison.

J'étais trop heureux quand on gagnait et j'avais l'impression que le monde s'arrêtait quand on perdait. Cette année, victoire ou défaite, ce n'est pas arrivé.

Une citation de :Giannis Antetokounmpo, attaquant des Bucks de Milwaukee