Le ski alpinisme ajouté au programme des JO d'hiver de 2026

Cette discipline de montagne, consistant à gravir et à dévaler des itinéraires hors piste sur des skis légers équipés de peaux de phoque, ou avec les skis dans le sac si la pente est trop raide, s'ajoutera aux 15 sports olympiques d'hiver, une liste intangible depuis l'ajout du surf des neiges en 1998 aux Jeux de Nagano.

Comme aux Jeux olympiques de la jeunesse l'an dernier à Lausanne, qui ont servi de test, le ski alpinisme va donner lieu à cinq épreuves (sprint et course individuelle hommes et femmes et relais mixte) pour départager 48 athlètes, qui entreront dans le quota global de 2900 participants aux Jeux.

Soucieux de renouveler son audience, garante de ses futurs revenus télévisuels, le CIOComité international olympique laisse désormais aux villes hôtesse la possibilité de proposer de nouvelles disciplines, si elles sont à la fois spectaculaires et culturellement pertinentes pour le pays hôte et au-delà .

Le ski alpinisme sera chez lui dans les Alpes, puisque les skieurs européens, et notamment italiens, monopolisent encore aujourd'hui ses podiums mondiaux, même si sa Fédération internationale compte désormais 37 pays membres sur 4 continents.

Pour le CIOComité international olympique , cette discipline a pour avantage de ne nécessiter aucune construction, un critère important depuis que l'instance a décidé de limiter les coûteux investissements souvent dissuasifs pour les villes candidates.

L'arrivée de ce sport pour montagnards aguerris, agiles et physiquement affûtés, permet aussi à l'instance de suivre l'explosion récente de la pratique amateur. Le ski alpinisme représente déjà 15 % du marché de la neige et du ski , selon des estimations des fabricants citées par le CIOComité international olympique .